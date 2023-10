Quiénes son y qué piensan los peronistas que militan a Azcué

COMPARTIR

“La construcción política de la dirigencia peronista en Concordia está hecha de espaldas al pueblo”, dijo el referente de Realización Ciudadana

El referente de Realización Ciudadana y consejero departamental del Partido Justicialista de Concordia Cesar Osorio ratificó esta mañana en un programa de radio que son varias las agrupaciones peronistas que acompañan la candidatura de Francisco Azcué en la ciudad. También militan a Rogelio Frigerio para la provincia. En Nación, dicen, bancan a Sergio Massa.

“Estamos convencidos de que Azcué propone un gobierno amplio y plural, que es lo que necesita Concordia”, explicó Osorio este lunes.

La convocatoria a peronistas “desencantados” la comenzó hace tiempo el diputado provincial y armador de Frigerio en la provincia Manuel Troncoso. Tras las PASO, y con la confirmación de Armando Gay como candidato del PJ, algunas agrupaciones decidieron dar el salto hacia Juntos.

“En las PASO creíamos que Ángel Giano era quien podía unir a todos los sectores, pero pasaron cosas y no ganó”, reconoció Osorio, y apuntó contra la dirigencia peronista local. “La construcción política está hecha de espaldas al pueblo, hacen acuerdos de cúpula que no sirven para enfrentar la crisis que vivimos”, señaló.

Osorio apuntó a la necesidad partidaria de una “renovación dirigencial” y afirmó que “la dirigencia peronista es la misma desde hace 40 años, son los mismos apellidos que generan desgaste en la gente y en los militantes”.

Según relató, su agrupación y otras, ven en Azcué una figura que “propone volver a las bases, volver a que la militancia tenga un protagonismo importante, propone un Estado con participación ciudadana”.

El referente pejotista aclaró que la militancia de su agrupación contempla también la candidatura a gobernador de Frigerio pero que no incluye a Patricia Bullrich para la Nación. En esa categoría, afirmó, militan el corte de boleta en favor de Sergio Massa y Gustavo Bordet.

“No dejaremos de levantar las banderas del peronismo, pero no avalamos más acuerdos de Notables, que no representan a nadie. Gobiernan con beneficio a pocas familias, la militancia y la sociedad les dijo basta, por eso convocamos a que no tengan miedo, que en este espacio político hay espacio y se los respeta”, indicó.

“El compañero Azcué escucha la voz de todos. El círculo político terminó hace muchísimos años. Los que están ahora en el peronismo no pueden entrar a los barrios, solo tienen para sí el aplausómetro”, afirmó.

FUENTE : TAREA FINA

