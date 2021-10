PROMESAS + PROMESAS + PROMESAS = VERSO DE CAMPAÑA

Incapacidad o la mas descarada hipocresía, para una ciudad azotada por la pobreza, que la ubica desgraciadamente en el pedestal de las ciudades mas pobres del país.

Las promesas de un Nuevo Aeropuerto , una nueva terminal de ómnibus, un pequeño trayecto para una costanera demuestran como se siguen utilizando los espejito de colores para distraer la atención de la población y mas en tiempos de campaña política.

Es fácil proponer , contar e imaginar una futura gestión, como cuando el actual gobernador de Entre Ríos , prometía un cambio cualitativo para esta provincia.

Un gobierno que quizás no se animo o no tuvo las suficientes ganas de planificar, ni delegar en funcionarios de poca monta , el desarrollo productivo provincial , no solo en su ciudad natal , sino que tambien se le esta pasando el tiempo de concretar obras trascendentales en lo que lleva de gestión para esta provincia.

Diseñar y proponer diversas alternativas en la planificación de la matriz productiva de la provincia , debería haber sido una de las principales consignas en el comienzo de su primer gestión de gobierno, puesto que supo aliarse al gobierno de cambiemos y al actual lo que simplemente explicitando un plan creíble podría haber cumplido sobradamente los objetivos .

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CONCORDIA

En realidad, bien se podría decir que asistimos a la peor crisis que sufre el país, lo cual involucra tambien a esta provincia un caso basta para muestra de la ineficiencia del accionar de gobierno : Es la gestión que lleva adelante Concordia, para concretar un Aeropuerto de carácter internacional ( con un crédito USD 37 millones otorgado por el BID mediante el decreto 460/2019, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó las herramientas administrativas correspondientes para que el gobierno de Entre Ríos proceda a la toma del crédito que financiará este proyecto. ) para dar salida a la producción regional y otorgarle posibilidades de expansión a una diversidad de industrias, al procesos de licitación se le dio inicio el 16/10/2020 y la apertura de sobre sera el lunes, 30 de noviembre de 2020. Cabe recordar que este crédito fue aprobado el 23 FEBRERO, 2018 por ello el cuestionamiento de lo ineficaz de la gestión provincial .-

EL PROGRAMA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA REGION DE SALTO GRANDE incluye tambien un crédito de USD 8 MILLONES fomento para la producción regional (región de Salto Grande que incluye a los productores del departamento Salto R.O.U) ; para este ultimo el gobierno provincial ya habría comenzado a gastar a cuenta en varios “clúster operativos ” dentro de la entidad CAFESG , actualmente presidida por el profesional multipropósito Ing Luis Benedetto quien continua conduciendo la delegación Argentina de CTM.

“Es una buena noticia y perfecciona el trabajo que desde el Gobierno de Entre Ríos venimos realizando, junto a los municipios, para acceder a un crédito internacional que nos permita dinamizar y fortalecer el desarrollo regional”, señalaba el por entonces ministro de Planeamiento provincial, Luis Benedetto. El funcionario aseguraba que era “un reconocimiento al trabajo arduo, comprometido y sumamente profesional que hemos llevado adelante desde el gobierno provincial para avanzar en obras de infraestructura. Creemos que esto será una plataforma de inserción y ampliación de las potencialidades de nuestra provincia en la región y el mundo”.

“Este crédito ha sido gestionado íntegramente por el gobierno entrerriano, el proyecto tiene una visión integral, con una serie de componentes que permitirán el desarrollo turístico, productivo y de conectividad de toda la región de Salto Grande”, explicó Benedetto hace un tiempo.

A su vez, se planteaba que beneficiaria a la población y sectores productivos de los departamentos entrerrianos de Concordia, Federación y Santa Ana y a las empresas del sector turístico de Concordia, Federación y Colón.

Para el Aeropuerto se pretendía como los principales objetivos que se pretenden lograr con este importante proyecto se encuentra la integración productiva a través del fomento de encadenamientos productivos binacionales en la industria citrícola, de arándanos y el turismo.

NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS DE CONCORDIA

También en su momento se conoció que podría concretarse en Concordia, un subsidio del gobierno nacional para la construcción de una nueva terminal ómnibus, por lo que podría decirse – no se puede concretar una obra con los recursos correspondientes disponibles para una terminal aérea imprescindible para el desarrollo regional y la inoperancia burocrática esta de fiesta , o bien estos fondos tomaron otro destino .- Y por otro lado con mucha alegría se anuncia otra obra muy requerida para esta ciudad.

LA COSTANERA NORTE DE CONCORDIA

Asi podemos recordar los anuncios allá por Octubre de 2020 “Cafesg ya tiene el proyecto para la Costanera Norte de Concordia” , y el gobernador Bordet allá por Enero de 2021 con el por entonces jefe de Gabinete de la Nación, Cafiero, firmaron un acuerdo de cooperación confirmando que entre los trabajos que hará el gobierno nacional se encuentra la ampliación de uno de los paseos más visitados en la ciudad a estos anuncios el propio intendente Alfredo Fancolini , festejaba tan esperada noticia de forma elocuente : La obra hídrica “Construcción Costanera Nebel”.

La obra contempla trabajos de protección al borde costero del río Uruguay y desagües pluviales, representará una inversión de $628,4 millones y beneficiará a unos 10 mil vecinos de Concordia, mediante la mitigación del riesgo de inundaciones. Se estipula la firma del convenio específico y el llamado a licitación para el mes de marzo de 2021.

En su momento se sumaba a las buenas noticias, el actual presidente de CTM Ing Luis Benedetto que había dicho a vecinos auto convocados: “Planteamos la necesidad de poner en valor el sector, jerarquizando sus nodos urbanos, mejorando circulaciones incorporándolo al paseo ribereño de la ciudad”

PAVIMENTACIÓN DE AV. VUELTA DE OBLIGADO. ACCESO A OSVALDO MAGNASCO

El 16 de marzo de 2021 comenzaban los trabajos preliminares para la pavimentación de Avenida Vuelta de Obligado. En dicha ocasión el intendente interino Alfredo Francolini manifestaba que era un compromiso del Gobernador Gustavo Bordet con los vecinos de Villa Zorraquin y Osvaldo Magnasco que se está haciendo realidad.



Este proyecto de construcción, como siempre estaría a cargo de CAFESG, y este constaría con mejoras estructurales, bicisendas, iluminación led, señalización y dársenas, extendiéndose desde Villa Zorraquin hasta Ruta Nacional 14, todo era expresado como de inmediata concreción.

Por esos días de marzo el intendente Alfredo Francolini junto al titular de Casfeg, Luis Benedetto estuvieron presentes con la llegada de trabajadores y maquinarias para darle continuidad a lo que será una gran obra y solución para los vecinos de la zona .

La pregunta es : ¿Aceptaran los concordienses tanta inoperancia y desidia ? ó seguirán esperando mansamente mas promesas con otra ” oportunidad política” para la concreción de alguna de estas obras ?

Así son las incoherencias de la política y de los políticos en esta provincia y en particular en esta castigada ciudad, pura sarasa sin resultados a la vista.

NOTA: De la redacción Análisis Litoral

Me gusta: Me gusta Cargando...