La Federación Argentina de Cardiología, por medio de su programa Mujeres en Rojo, lanza la campaña de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres. Las manifestaciones clínicas no son iguales entre ambos sexos. Con un podcast y material en redes sociales se brindan consejos sobre la temática.

Agosto de 2021. Esta iniciativa, que es llevada adelante por la Federación Argentina de Cardiología (FAC) por medio de su programa “Mujeres en Rojo” busca generar conciencia sobre las diferencias que presentan hombres y mujeres en torno a las enfermedades cardiovasculares. Desde el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre, se publicará material en todas las plataformas de reproducción de audio y en redes sociales con charlas y consejos para comprender en profundidad el corazón de las mujeres.

Según las estadísticas, una de cada tres mujeres en la Argentina muere por una enfermedad cardiovascular y 8 de cada 10 no lo sabe. Esto se debe a que existen características específicas en las mujeres que se presentan en este tipo de patologías y que no son iguales en los hombres. Por ejemplo, según un estudio realizado por la American Heart Association (AHA) el 71% de las mujeres que tienen un infarto empiezan por sentir una extrema debilidad y síntomas parecidos a los de la gripe, en lugar del clásico dolor en el pecho. Asimismo, las mujeres tardan en promedio 53 horas en consultar al médico, mientras que los hombres demoran alrededor de 15 horas. La tardanza en el diagnóstico de un infarto de miocardio en las mujeres tanto por la consulta tardía como por la inespecificidad de los síntomas, suele aumentar los riesgos de mortalidad. Al respecto, la Dra. Mildren Del Sueldo, médica cardióloga, miembro de la FAC y Directora de “Mujeres en Rojo Argentina”, la rama local de la iniciativa internacional “Go Red for Women”, impulsada por la American Heart Association (AHA) que instala al color rojo como distintivo de la lucha por la prevención de la ECV en las mujeres, señala que “las mujeres tenemos más probabilidades de presentar otros síntomas, que pueden darse con o sin dolor de pecho. Podemos sentir molestias en el cuello, en la mandíbula, en los hombros, en la parte superior de la espalda o en la zona abdominal. También podemos experimentar falta de aire y dolor en uno o ambos brazos. Otros síntomas a los que tenemos que estar alerta son las náuseas, la sudoración, el aturdimiento o mareos y la fatiga inusual.”

Desde la FAC, se viene trabajando para instaurar el 26 de agosto como el Día de las Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. El proyecto cuenta con media sanción del Senado y se espera que Diputados lo trate para así dar visibilidad a esta problemática y generar conciencia sobre la importancia de la consulta temprana con un especialista y se desarrollen programas de prevención

El Dr. Eduardo Perna, médico cardiólogo y presidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), dice que “el 26 de agosto debemos recordar que el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular constituyen las principales causas de enfermedad y muerte en las mujeres argentinas, y que aún continúan siendo subevaluados, subdiagnosticados y subtratados. Por ello, desde la Federación Argentina de Cardiología hacemos hincapié en la necesidad que la población femenina realice los controles médicos anuales teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares se relacionan fundamentalmente con factores de riesgo modificables, como ser hipertensión arterial, sobrepeso, tabaquismo, pero también a condiciones exclusivas de la mujer: embarazo y menopausia. De allí la relevancia de su detección y tratamiento tempranos, teniendo presente que en las enfermedades cardiovasculares el tiempo es salud”.

Otro momento muy importante en el cuidado de la salud cardiovascular es durante el embarazo. Los chequeos periódicos, hábitos saludables y la realización de ejercicio no solamente redundarán en la salud de la madre, sino también en el bebé y en un futuro saludable. La Dra. Lorena Brocal, Presidente del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la FAC dice que “la prevención debe acompañar todos los estadios de la vida de las mujeres, pero más aún durante el embarazo. Está comprobado que una mujer con presión alta en el embarazo transmitirá a su bebé problemas cardiovasculares que se manifestarán en su juventud y adultez”.

También existen diferencias en lo que respecta a la presión arterial entre los hombres y las mujeres. “Nuestra presión arterial es variable”, dice Brocal y agrega que “depende de muchos factores como la alimentación, el ejercicio, la temperatura del cuerpo, el descanso, el estrés, los nervios, los medicamentos que consumimos, entre otros. Es normal que la presión baje alrededor de un 10 a un 20% mientras dormimos y que comience a ser más alta para las mujeres, con la llegada de la menopausia”.

