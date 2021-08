La rapiña también parece que llegó para quedarse en la localidad de Puerto Yeruá. Vecinos manifestaron su indignación sobre los hurtos durante los últimos días en las redes sociales y otros optaron por comentarlo con sus allegados.

Silvana Maschio posteó en su muro de Facebook, “Tengo realmente pena por ver que el pueblo donde me crie día a día pierda eso lindo que teníamos de vivir sin la inseguridad …hace apenas dos o tres dias me robaron un sillón. Si, diran un simple sillón, pero no es por el sillón ni por lo que vale….es porque entraron a mi casa a mi galeria….y eso indigna porque todos los dias nos enteramos que roban en todos lados….un lugar que era tan lindo en ese aspecto y que hoy se te metan en tu patio en tu casa lamentablemente estamos en un problema”.

También se pudo saber que hace unos días, ingresaron a la propiedad del ex secretario de gobierno, José Malleret y le hurtaron dos garrafas mientras dormía.

A otra familia, también bajo el mismo “modus operandi”, ingresaron a su propiedad y le dejaron un vehículos literalmente sin ruedas.

Por su parte la vecina Caty Gimenez comentó en el muro de Maschio, “Que feo eso…lo último que tenemos que perder es la tranquilidad, hay que pedir a las autoridades que hagan algo, que esto no se vuelva normal”, reclamó.