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En el marco del programa de Prácticas Profesionales Supervisadas que impulsa la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, junto al Consejo General de Educación de Entre Ríos, alumnos de la Escuela de Educación Técnica N°57 “Fray Luis Beltrán” de Federación realizaron la instalación de 17 equipos de aire acondicionado en la Escuela Integral N°16 “Arturo Illia” de la misma ciudad.

La intervención se desarrolló a través de “Delegación Argentina, Escuela y Comunidad”, una línea de trabajo del programa que vincula a escuelas técnicas con instituciones educativas de la región, permitiendo que los estudiantes pongan en práctica conocimientos propios de su formación en entornos de trabajo reales, al tiempo que se realizan mejoras en establecimientos escolares.

En esta oportunidad, con equipos de aire acondicionado, herramientas y materiales aportados por la Delegación Argentina, los alumnos llevaron adelante tareas de instalación eléctrica, montaje y balance térmico, fortaleciendo su formación técnica y promoviendo experiencias tempranas de inserción laboral.

“Este tipo de iniciativas reflejan el valor que tienen las Prácticas Profesionales Supervisadas para la formación de los estudiantes. Complementar el aprendizaje con experiencias reales es fundamental para su preparación y futura inserción en el mundo del trabajo”, señaló el presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, Emb. Alejandro Daneri.

“Al mismo tiempo, esta acción permite mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades en la Escuela ‘Arturo Illia’, articulando educación, formación técnica y un aporte concreto a la comunidad”, agregó.

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó la importancia de este tipo de experiencias formativas: “Las prácticas profesionales son una herramienta clave para fortalecer la educación técnica, porque permiten que los estudiantes vinculen lo aprendido en el aula con situaciones reales de trabajo. Además, este tipo de acciones generan un impacto positivo en la comunidad educativa”.

En tanto, Luca, alumno de 7° año de la Escuela Técnica, señaló el valor de representar a su institución y la importancia de las prácticas: “Es muy enriquecedor; aprendemos mucho más en la práctica que en la teoría y además hacemos un aporte a una escuela, lo cual para nosotros es un honor. Fue una jornada muy linda”.

La acción forma parte del trabajo articulado entre la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande y el Consejo General de Educación de Entre Ríos.

Aportes para continuar acompañando a la Escuela Integral N°16

Sumado a los 17 equipos de aire acondicionado, se entregaron elementos de fisioterapia y uniformes a la Escuela Integral N.º 16 “Arturo Illia”.

La iniciativa tuvo como objetivo continuar acompañando el desarrollo escolar de los más de 90 alumnos de nivel primario que asisten a la institución apadrinada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.