El Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, se reunió con referentes de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Misiones con el fin de intercambiar ideas y propuestas que aporten soluciones a la crisis habitacional que padece la ciudad de Posadas.

La presidente de la Cámara Inmobiliaria, Julia Acosta Azoya, expresó la preocupación del sector que representa por las ocupaciones informales en propiedades privadas.

“Es terrible que desde sectores de la política se esté incentivando la usurpación de terrenos privados. Nos preocupa que esto suceda en Misiones”, expresó la presidente.

Al respecto, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo, aclaró que tanto su posición como la de la institución nunca fue apoyar ni acompañar ninguna ocupación.

“Todo lo contrario, nuestro rol es la defensa de los derechos colectivos de toda la sociedad y siempre fuimos mediadores en los distintos procesos en busca de las soluciones.

Esta defensoría no apoya ninguna idea que viole la Constitución Nacional, estamos en contra de todo tipo de intrusión en terrenos privados”, expresó.

Luis Sosa, por su parte, pidió que se articulen espacios de diálogo para buscar en conjunto las soluciones habitacionales para las familias más necesitadas, pero en condiciones justas para los propietarios de la tierra y con la intervención del Estado en lo que le corresponde.

“Hay todo un sector de la sociedad que no está tenida en cuenta y que hoy no puede acceder a su techo. Desde el sector privado no queremos poner trabas, sino aportar soluciones, queremos ayudar”, expresó.

Por parte de la Defensoría, Penayo asumió el compromiso de iniciar una mesa de diálogo con todos los sectores y buscar soluciones para que las familias más humildes puedan acceder a una vivienda.

Proyecto de Ordenanza para modificar los requisitos catastrales

Tras la reunión con referentes de la Cámara Inmobiliaria, el defensor del pueblo instruyó a su equipo jurídico que se prepare un Proyecto de Ordenanza que sería presentado en breve al Concejo Deliberante, con el fin de modificar la norma general que regula las medidas catastrales para las viviendas de los barrios populares.

“Estamos iniciando un programa con una mesa de diálogo que busque las soluciones habitacionales para la ciudad. Necesitamos plantear correctamente el escenario presente, aunar criterios y llevar las sugerencias a la mesa de planificación estratégica de la ciudad de Posadas.

En ese mismo sentido, estamos presentando un Proyecto de Ordenanza para que uno de los aspectos actuales que regula las medidas catastrales en barrios populares, se pueda modificar.

Próximamente vamos a llamar a todos los actores para que en conjunto busquemos las soluciones que urgen en nuestra ciudad”, finalizó.

