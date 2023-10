Por qué un juez denunció a un fiscal

COMPARTIR

Hugo Rubén González Elías, consejero suplente en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos en representación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, se enteró, primero por las publicaciones de los medios y luego por un grupo de whatsapp, que había sido mencionado en una presentación judicial -un recurso de amparo- por parte del fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia.

Arias había acudido con un amparo para frenar -lo consiguió- el proceso del concurso para designar funcionarios en la Fiscalía Anticorrupción, de la que también es postulante. No estuvo de acuerdo con que se haya modificado el banco de casos con el que tienen que rendir los aspirantes a cubrir esa Fiscalía, y también reprochó la intervención de consejeros suplentes en lugar de los titulares, que, dijo, lo habían hecho «usurpando» esa función.

González Elías no leyó ese verbo, «usurpar», con tono metafórico sino que entrevió su peso como figura delictiva. Entonces, hizo una presentación ante el Ministerio Público Fiscal para que aclarase el entuerto. «Lo primero fue enterarme por los medios y luego, sí, por un whatsapp que compartimos los consejeros. Me enteré que en su escrito el fiscal Arias aludía específicamente a una especie de actuar de mi parte caprichoso. Utilizó el término antojo, y luego de mencionar un autor, dijo que había usurpado funciones. O sea, un funcionario de hecho. Los militares ocupan funciones de hecho, porque acceden al poder por la fuerza y no por derecho. O un policía que dice serlo y no lo es. Yo soy un consejero, represento al propio Arias en el Consejo de la Magistratura. Pero al usar ese término, de usurpador, me endilga un delito. La usurpación es un delito penal. Arias pretende ser Fiscal Anticorrupción, por lo tanto entiendo que me está imputando un delito muy grave. Entonces, tengo el deber de denunciarlo. Eso está así en la Constitución: cuando a uno se le imputa un delito, debe buscar que se aclare. Eso hice. Fui al Ministerio Público Fiscal, presenté un escrito y denuncié esto. Si bien las personas podemos usar términos indistintos, cuando se trata de un funcionario judicial, que presenta un amparo, un escrito que llega a la prensa muy rápido, estas cuestiones tienen que ser aclaradas», planteó González.

En una resolución breve, la fiscal María Jimena Ballesteros dispuso desestimar la presentación de González Elías. Entendió que «tal como surge del propio relato del denunciante, lo denunciado precipita prima facie en el delito de calumnias el cual es un delito de instancia privada que deberá ser articulado mediante una querella ante el Juez de Garantías que por turno corresponda, siendo su tratamiento vedado a la fiscalía a mi cargo».

Enterado de esa mala nueva, González Elías anunció que este lunes se presentará en Fiscalía para conocer detalles de la desestimación. «Es una cuestión delicada, yo por ser juez, y Arias por ser un importante fiscal -aseguró-. Creo que hay que tener determinado lenguaje que hay que usar en público, que condiga con el respeto. Trato de predicar con el ejemplo. No es todo es igual como en `Cambalahche`. Esperaré que me den explicaciones. Por lo pronto, hice lo que tenía que hacer. Espero que los demás hagan lo que tienen que hacer».

Sostuvo que plantear el término «usurpación» en un escrito judicial supone una «acusación», y diferenció: «No lo puedo entender de otra manera. Y si no es, que se den las aclaraciones que corresponden. Las palabras, los términos, en Derecho, son precisos. En Derecho Penal eso es muy claro, si no sería imposible tener un sistema penal. Tiene que haber un consenso. Me llama la atención que usen términos de esa manera, cuando en realidad se pueden decir de otra manera».

«Yo lo que creo es que, más allá del daño a mi honor, hay algo más importante, que son los dos cargos que desempeño y que trato de honrarlos. Uno es como consejero suplente en el Consejo de la Magistratura, donde trato de dar mi aporte, pongo lo mejor de mí. Y también como vocal. Yo soy un juez, y eso la ciudadanía lo considera. Me parece lo más importante: cuando un funcionario es acusado debe ir y presentarse en la Justicia», aseveró.

