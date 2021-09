Polémico: Cinthia Fernández bailó en portaligas frente al Congreso y fue denunciada

La precandidata a diputada por el partido Unite tiene un conflicto legal con SADAIC por haber usado una canción de Tita Merello sin tener autorización

En las últimas horas, trascendió públicamente el novedoso spot de campaña de la pre candidata a diputada nacional, Cinthia Fernández. La joven bailarina, quien recientemente navega por las aguas políticas, bailó un tango utilizando portaligas frente al Congreso y de fondo musicalizó el momento con una versión del tango “Se dice de mí”, de Tita Merello.

Fernández se postula por la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO del 12 de septiembre por el partido Unite fue denunciada por uso indebido de la canción.

Por su parte, el presidente la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), Guillermo Ocampo confirmó hace unas horas que la denuncia hacia la precandidata fue realizada por los herederos de Francisco Canaro e Ivo Pelay, autores de la obra.

“El uso de la obra musical en una campaña política requiere de la autorización de los titulares de derechos, y el tema es más grave cuando, aparte de usar la obra sin autorización como ocurrió con ‘Se dice de mí’, se le cambia la letra”, explicó Ocampo y añadió que “la alteración de la letra es una afectación del derecho de propiedad de los titulares y eso no se puede consentir”.

En el video, Cinthia utiliza outfit compuesto por saco de traje y medias de red con portaligas, mientras interpreta una coreografía de Paola García del tango, cuya letra está alterada. La estrofas cambiadas dicen: “Se dice de mí… Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul… es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota… ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”.

Ocampo explicó que los titulares de derechos de la canción se comunicaron con Sadaic para iniciar los reclamos correspondientes por la “situación irregular”. En este sentido, desde la entidad enviaron intimaciones a quienes corresponde. “Las cartas documentos salieron al partido de la señora Fernández (Unite) y al canal eltrece. Además le mandaremos una a ella”, relató el directivo.

