POLÉMICA EN LAS REDES POR LA CARTA VIRAL DE UN URUGUAYO A LOS ARGENTINOS

Un uruguayo, escribió una carta en Twitter, dedicada a todos los argentinos y la misma se hizo viral.

El texto está titulado como ‘Carta de un uruguayo a los argentinos” y dice:

“Acá en Uruguay ya estamos preparando canastas alimentarias y trabajos precarios para cuando ustedes lleguen a buscar un mejor futuro. Lpm loco, yo crecí en un país que admiraba a la Argentina. Vivo al lado de Punta del Este y acá venían las porteñas e imponían la moda que todas la yoruguas iban a usar por el resto del año. Acá los argentinos venían y dejaban propinas en dólares , y gracias a eso muchos de nuestros padres podían vestirnos, educarnos y hasta cambiar de auto o reformar la casa. Tengo un tío que vivía en Córdoba y nos visitaba una vez al año, y cuando venía nos traía un VHS con publicidades de la TV argentina. Y nosotros que éramos como 11 primos, nos sentábamos ahí en una alfombra, a ver las publicidades geniales de un país de primer mundo. Pasábamos horas mirando eso ¿me entendés? Porque Uruguay tenía mucho que aprender de Argentina. En mi casa todavía tengo cucharas de metal que mi tío se afanaba de Aerolineas Argentinas, y todavía las uso.

Realmente ustedes fueron nuestro norte. Pero Uruguay siguió creciendo de a poquito, despacio y tranquilos como somos acá. Y Argentina comenzó a descender en una espiral de decadencia, elección tras elección. Y miranos ahora…Este verano laburé en la municipalidad de Maldonado, y vendí muchos cursos para sacar el carnet de Manipulación de Alimentos, uno que acá en Uruguay te exigen para poder trabajar en un supermercado o en un restaurant, y quedé realmente impactado por la cantidad de jóvenes argentinos que vinieron acá a hacer la temporada y que me pedían ese carnet. Loco, yo crecí viéndolos como turistas, y ahora los veo como postulantes a laburar en un supermercado… Me entristece mucho, de verdad. Yo a ustedes los adoro.

Les envidio a Favaloro, a Les Luthiers y a muchos otros grosos que forman parte de su historia. Creo que las Malvinas son Argentinas, y defiendo esa causa a ultranza. Ustedes tienen un país realmente genial y admirable. Y los argentinos son gente buena humilde y honesta, personalmente los quiero mucho. No me creo eso de que son soberbios , la enorme mayoría de ustedes son personas increíbles a las que con mucho gusto llamo hermanos. Pero la última vez que viajé a Argentina (hace unos 5 meses) en una estación de servicio en Gualeguaychú, me cambiaron el dólar a 60 pesos. Y si voy ahora me lo van a cambiar a 110… Me da pena, de verdad les digo. Loco, dejen de votar corruptos y dejen de votar al Peronismo.

De corazón espero que mis nietos puedan conocer a la gran República Argentina que yo conocí en mi infancia y a la que tanto admiraba. Si querés decir que nosotros somos una provincia rebelde, decilo, pero no entendiste nada… y nuestros trabajos precarios estarán disponibles para cuando vengas cagado de hambre escapando de la dictadura de izquierda que se les viene.

Pero si sos de los que tenés los huevos o los ovarios bien puestos, hacé algo, loco! Por vos, por tus hijos y por los que vendrán! Quiero ver a una Argentina gigante otra vez, quiero volver a admirarlos y a sentirme orgulloso de mis hermanos, cosa que hoy no ocurre…lamentablemente. Les mando un fuerte abrazo!”, finaliza el usuario.