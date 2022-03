Pidieron el levantamiento del “secreto fiscal” de personas vinculadas al exministro Pedro Báez y su pareja

n el marco de una investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, en las últimas horas de desarrolló una nueva audiencia. De la instancia participaron los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, y el defensor del exfuncionario, el abogado Ignacio Díaz.En la audiencia se discutió la producción de una medida de prueba en el marco de la causa: concretamente, los fiscales pidieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de personas físicas y jurídicas vinculadas al matrimonio que componen Pedro Báez y Sofía Riquelme. El defensor Díaz se opuso a la producción de prueba y aprovechó la oportunidad para solicitar el sobreseimiento por el presunto delito (la resolución del juez Pablo Vírgala se conocerá en los próximos días).

Báez viene del megajuicio por corrupción que se desarrolló entre septiembre y marzo, ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones que componen José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzó. El 7 de abril se conocerá la parte resolutiva de la sentencia en el marco de ese debate, donde el exministro fue acusado de supuesto peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El Ministerio Público Fiscal le imputó cuatro hechos -causa Imprentas, Mercosur, Solicitada y Global Means- y pidió 10 años de prisión.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito es un desprendimiento de las causas mencionadas anteriormente y ventiladas en el megajuicio. En su momento, se conoció la participación de Báez en un emprendimiento hotelero en Concordia -denominado Amanzi Termal-, ubicado en Villa Zorraquín. También se apuntó al valor de la propiedad donde reside en calle Cervantes de Paraná.

La sociedad que explota el hotel es Innova Turismo SRL, se constituyó en mayo de 2011: unos meses antes de la finalización del primer mandato del exgobernador y actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, y cuando Báez todavía no se había convertido en ministro sino que era director de Información Pública. Este emprendimiento se mencionó durante el megajuicio, puntualmente en el descargo de Germán Buffa, a quien se acusó por ser beneficiado con contrataciones del Estado cuando integraba una empresa que no estaba en posición para formar parte del Registro de Medios, condición sine qua non para concretar cualquier contratación.

Innova Turismo estaría integrada, además de Sofía Riquelme que es la esposa de Báez, por el expresidente de la tarjeta estatal Sidecreer, exsecretario de Turismo de Concordia y actual secretario de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Horacio Bechara; y el expresidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) y actual representante del gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Carlos Ostrosky, a través de su esposa, María Anastasia Keuchguerian.

Amanzi Termal consta de una decena de apartamentos con vista al parque central, estacionamiento privado y parrilla individual. Así se presenta en su página web: “Nuestras aguas termales fluyen a boca de pozo a 43º C, moderadas en mineralización, radiactividad y aplicación medicinal. El pozo del cual se extrae nuestra agua mediante una perforación de 1.142 metros, pertenece al Acuífero Guaraní”.

El empresario barilochense Jorge Aguirre, que intentó construir y poner en funcionamiento un hotel en Villa Zorraquín -que se alimentaría del mismo pozo termal que Amanzi-, denunció numerosas irregularidades por parte de los funcionarios políticos que invirtieron en el mismo lugar que él. Aguirre invirtió e intentó abrir al público su hotel denominado “Itakú”, pero nunca pudo. Las deudas llevaron el emprendimiento al remate judicial y, en agosto pasado, Aguirre tomó la decisión de incendiar su hotel y quitarse la vida.