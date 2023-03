Piaggio quiere a Cristina candidata, y habló de Cresto, Bahl y Stratta

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio respaldó una eventual postulación de la actual vicepresidenta Cristina Fernández a la Presidencia, ya que «es la dirigente que sigue teniendo todos los méritos y características para seguir conduciendo nuestro espacio y el país, es la que tiene con más llegada a los militantes, a una porción muy importante de la sociedad”.

Al hacer referencia al plano nacional, aseguró: “Creo que también están pensando en una PASO. En algunos de los pasajes del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, desnudó con crudeza parte del poder que impera desde hace tiempo y que no permite el desarrollo de Argentina. En eso, habló de la Justicia, de los medios de comunicación, los partidos políticos, el monopolio, no suele pasar que se hable a calzón quitado en estos momentos, pero habló sin rodeos, y no me gustó las partes donde no se lo podía ni escuchar por los ruidos que había en el Congreso».

Luego dijo que «el Presidente dejó algunos puntos para reflexionar, no solo debemos quedarnos con el diagnóstico sino buscar las soluciones, hay que revertir el tema con el FMI, donde poco se traduce el crecimiento económico en la vida de los ciudadanos”.

Piaggio agregó que “estuve reunido recientemente con Enrique Cresto (intendente de Concordia), donde lo primero que motivó el encuentro son cuestiones de gestión que estábamos coordinando, más precisamente la donación que hace el Municipio de Concordia del desarme del aeropuerto de esa localidad, ya allí hay un material que nos puede ser útil en un desafío muy grande que es reflotar nuestro aeropuerto, darle características de tipo comercial, entonces eso fue un aporte. Y también hicimos un análisis de lo político, éste es un año muy especial, dado que los dos estamos culminando nuestros mandatos en las respectivas municipalidades, tenemos cosas comunes y los dos podríamos participar de las discusiones, del debate de Entre Ríos y la continuidad, hay una necesidad de hablar, y el entusiasmo de participar lo tenemos ambos”.

Asimismo, expresó que “hay un sentimiento generalizado en torno a la unidad del Frente de Todos, nos lleva a que sea secundario el debate por los criterios que cada uno tiene, muchas ideas compartimos y es lógico y natural que cada uno tiene su impronta, vinculado principalmente al programa de gobierno que hemos ido implementando. Hay posicionamientos que nos hacen a cada uno particular, y eso es similar a lo que pasa con Beto Bahl y Laura Stratta, es importante las particularidades que cada uno puede aportar y el compromiso de unidad del frente”.

“Los tiempos pasan rápido pero queda un tiempo prudencial para la toma de decisiones a lo que vaya decidiendo el gobernador Gustavo Bordet, y en lo particular siempre observé al mecanismo de las PASO como un salto cualitativo en materia democrática, que pudo revertir la vida democrática cerrada, cuando estaba en boca de todos que era difícil de revertir. El Gobernador también las considera, quizás pueda convenirnos más o menos en algún momento; haya convenido o no siempre las defendí y me sometí a las mismas cada vez que me tocó participar, cuando lleguen las PASO en Entre Ríos puede ser un lindo momento”, aseguró el presidente municipal de Gualeguaychú.

De igual modo aseveró que “cuando se desdoblan las elecciones nos permiten concentrarnos más en las problemáticas de nuestro territorio y no estar tan sujeto a variables más macro, que por ahí no tienen tanta justeza con los problemas locales, pero entiendo que es una definición del Gobernador Bordet, y para ello todavía hay algún tiempo prudencial”.

“Sentimos en este diálogo permanente, mucha confianza, una relación de cariño y afecto entre los dirigentes, fuimos construyendo una excelente relación, donde el sentimiento de la unidad y la búsqueda de la misma y el concepto de unidad como una construcción colectiva, y lo que venimos diciendo de las PASO puede fortalecer el proceso, con los dirigentes, con la gente, la atención está en nuestra agenda”, indicó.

Martín Piaggio sostuvo que “del oficialismo en Gualeguaychú hay menos precandidatos porque venimos laburando en el proyecto local consolidando el equipo. Sabemos que no es momento de candidaturas, y pueden surgir tres o cuatro precandidatos pero falta algún tiempo y el respeto a nuestra gente para quien gobernamos todos los días, pero sí en la oposición desde el año pasado ya vienen con lanzamientos, es interesante que la gente pueda elegir”.

De igual modo agregó que “es muy favorable, tengo la plena convicción que el aporte justicialista va a ayudar muchísimo y si fuera hoy tendríamos un caudal importante de votos”. “Sigo creyendo y cada vez con más fuerza que las PASO van a ser muy útiles para el espacio, han sido un salto de calidad, nos permite a todos igualdad de oportunidades”, finalizó.

Fuente: R2820/Debate Abierto