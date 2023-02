Pérsico: “No tenemos candidato a presidente; nos une el espanto”

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

El líder del Evita admite que no tiene postulante surgido de sus filas. Tampoco toma como propio al Presidente, a quien bancaba en la interna del FdT.

El referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico afirmó este viernes que “no” tiene un candidato propio a la Presidencia y que a los integrantes de la coalición de gobierno los une “el espanto” de la oposición. Lo hizo durante el lanzamiento de “La Patria de los Comunes”, el sello partidario con el cual -junto a otras organizaciones sociales- participará en las próximas elecciones.

“Hoy no tenemos ningún candidato a presidente. Estamos tratando de buscarlo en unidad y vamos a apoyar al que esté en mejores condiciones de ganar (…) para evitar volver al macrismo. Si eso no es posible, se competirá en las PASO”, respondió el dirigente ante una consulta y redondeó el concepto: “Encontrar un candidato va a ser más fácil para el Frente de Todos que para la oposición, que es un quilombo: a nosotros nos une el espanto ante esa oposición y tenemos el convencimiento de que todos juntos triunfaremos”.

De los dichos del dirigente, titular de la Secretaría de Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz, se desprende además que –al menos por le momento– el flamante partido no adhiere, no toma como propia, a ninguna de las precandidaturas que ya tiene la coalición oficialista, entre las que se cuentan –por defecto– la del presidente Alberto Fernández y las del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y del dirigente Juan Grabois; mientras que también suenan otros nombres del kirchnerismo para engrosarla, como el ministro Eduardo de Pedro y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, además de la propia Cristina Fernández de Kirchner (CFK), a quien el FdT en pleno le pedirá que revea su decisión de no postularse.

Pérsico y el otro fundador del Evita, Fernando Navarro, conformaron la avanzada albertista de primera hora, “la fuerza en la calle” de un Presidente rápidamente caído en desgracia por errores propios y por el fuego amigo del kirchnerismo. En la grieta grande del todismo, el hombre de barba blanca estuvo ubicado del lado de la Casa Rosada, pero con el correr del tiempo y las negociaciones volvió a tender puentes con el diputado Máximo Kirchner, quien dio el visto bueno a la postulación de Patricia Cubría, esposa del líder piquetero, a la intendencia de La Matanza, para enfrentar en internas al eterno Fernando Espinoza.

En declaraciones previas al acto de este viernes, realizado en el coqueto y mítico club nocturno porteño Torcuato Tasso, de San Telmo, frente a Parque Lezama, Pérsico había dicho le gustaría que CFK fuera candidata, aunque –dijo– “dudo que llegue al 40%” de los votos.

Este viernes, evitó manifestarse sobre la precandidatura de Grabois, quien 24 horas antes compartió escenario con el gobernador Axel Kicillof en La Plata. “Con Juan tenemos la mayor alianza programática de todas, que es la social, todos juntos en la UTEP. Nosotros creemos que no es el momento de lanzar candidatos, pero él lo ha hecho”, dijo el líder del Evita.

Para el plano bonaerense, en cambio, sí tiene un elegido: el gobernador, que va por la reelección. “El compañero que está en mejores condiciones es Axel Kicillof, ahí no creo que haya demasiadas discusiones”, afimó, pese a que el Chino Navarro planteó días atrás la conveniencia de ir a “una interna” para definir al o la candidata para la gobernación de Buenos Aires.