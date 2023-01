“En Entre Ríos, JxC no va a conseguir otra vez 20 puntos de diferencia”

Rival de Frigerio en la interna opositora, el diputado radical augura para este año una brecha distinta a las legislativas de 2021. Cómo mide el peso de Bordet.

Al radical Pedro Galimberti no le preocupa reconocer que la presencia del gobernador Gustavo Bordet en las listas de la provincia será un factor clave para definir la tendencia en las próximas elecciones de este año. A contramano de las afirmaciones de sus adversarios en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), el precandidato por la UCR para la gobernación se muestra conciliador con su oponente de PRO Rogelio Frigerio aunque anticipa “chisporrotazos” durante la campaña.

En la previa a la largada electoral, Galimberti conversó con un medio digital y diagnosticó una elección muy pareja “con el peronismo y con los nuestros”. “En Entre Ríos, JxC no va a conseguir otra vez 20 puntos de diferencia”, augura.

-¿Cómo será el arranque de año electoral? ¿Qué campaña ve?

-Con la modificación de la ley hay más tiempo y por ahora está todo tranquilo. De todas maneras, lo más razonable va a ser que el gobernador junte las elecciones provinciales con las nacionales. Estamos competitivos en cualquier circunstancia, se vote cuando se vote, pero está claro que si en las elecciones en el cuarto oscuro está la boleta de La Libertad Avanza, podríamos perder algunos votos. Son suposiciones. Este año el propio desarrollo de la campaña va a ir definiendo a mucha gente que todavía no está en sintonía electoral. Veo mucha gente muy enojada con el gobierno nacional, inclusive muchos sectores del peronismo.

-¿Por qué?

-Por la cuestión económica. Yo hago las compras para mi casa, de vez en cuando, y la distorsión de precios que hay, que veo en las despensas de mi ciudad, es tremenda. El sueldo se nos ha achicado y buena parte del enojo viene por ahí. Un enojo con un Presidente que ha tomado decisiones que después no las ejecutaba.

-¿Ese enojo se traspola a Bordet en Entre Ríos también?

-Es diferente. Bordet tiene buena imagen y eso está claro. En Entre Ríos, JxC no va a conseguir otra vez 20 puntos de diferencia como en 2021, de ninguna manera, eso hay que saberlo. Esta elección va a ser más pareja. El entrerriano va a tener por delante dos opciones: oficialismo u oposición.

-Frigerio dijo que Entre Ríos está dispuesta a elegir otra cosa. Según su criterio, ¿cuál sería esa elección?

-Lo saludé a Frigerio para su cumpleaños la semana pasada, la competencia va a ser en buenos términos. Tenemos que dar esta discusión: qué va a votar el entrerriano. Los que tengan miedo a un cambio, van a votar lo que hay; tenemos que hablar con llos que quieren otra provincia, posibilidades de desarrollo con otro gobierno, con un nuevo estilo. Tenemos que salir a enamorar a la gente y por eso creo que con Frigerio va a haber chisporroteo en la campaña.

-¿Cuál es la diferencia entre Frigerio y Galimberti?

-Compararse con el otro es difícil, máxime cuando pensás que sos mejor que el otro. Siempre hablamos de la idea del crecimiento de abajo hacia arriba, de que somos la opción local. Nuestro equipo no depende de una sola persona, somos un proceso colectivo. Ahí hay dos diferencias que no ofenden a nadie.

-¿Qué opina del anuncio de Bordet acerca de que estará en las listas?

-Es razonable que esté. En términos electorales ha sido el actor más importante en los últimos tiempos, era una obviedad. No descarto que pueda ir otra vez como intendente de su ciudad. Nadie desconoce que Adán Bahl si va otra vez en Paraná es un hueso duro de roer. Nadie puede negar que si José Lauritto quiere ir como candidato en Concepción del Uruguay, es un rival difícil. En Gualeguaychú, el oficialismo lo tiene más complejo por los diferentes espacios internos. En Concordia, están hablando de algunos nombres pero me parece que, salvo que haya acuerdo entre Bordet y Enrique Cresto, no creo que esos nombres vayan a estar. Creo que podría ir Bordet, porque sería el mejor elector y eso nos complica a nosotros.

-¿Qué otras complicaciones ve para Juntos en la provincia?

–Javier Milei. Va a sacar 10, 12 puntos. Hay ciudades en las que mide 20 puntos. Sus números van a ser condicionantes porque muchos lo van a votar. Veo una elección muy pareja en la provincia, con el peronismo y hacia adentro. Entre Ríos Cambia (su espacio político) crece y Frigerio está estancado. Vamos a achicar la diferencia, no sé si ganar, pero si Frigerio nos saca 50 mil votos, eso ya sería mucho para nosotros. En las últimas elecciones, nos ganó por 130 mil votos.

-¿Qué temas cree que serán centrales en la campaña?

-El costo de la energía y cómo se ha incrementado. Los problemas son tremendos para los comerciantes. Los de la oposición vamos a tener que decir qué vamos a hacer con estas cosas. Algunos únicamente hablan del valor de la energía, pero tenemos otros problemas. Hay que dar varias discusiones sobre el modelo de desarrollo de la provincia, tenemos que tener otra mirada de lo que queremos de la energía. El gobierno se hace el distraído y no mira quién maneja el sistema energético en la provincia, tenemos que ver la posibilidad de buscar un mecanismo diferente. Tengo una idea pero no la voy a contar para no avivar a nadie.