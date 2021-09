Pedro Galimberti: “Creemos que vamos a ganar en siete localidades de Paraná Campaña”

“También percibimos que nuestra lista va a hacer una buena elección, venimos creciendo. Estamos seguros que vamos a ganar en varios departamentos”, dijo el primer precandidato de la lista 502 B.

“Nosotros somos una lista dentro del frente Juntos por Entre Ríos, yo vengo del radicalismo pero en segundo lugar está Mariana Salinas que viene del PRO. También nos acompaña Darío Schneider, de Crespo”.

“Venimos recorriendo la provincia desde hace tiempo, antes del cierre de listas pero con más fuerza después del 24 de julio, unos días después de que se oficializó la lista”.

“En el interior de la provincia hay una muy buena recepción de nuestro trabajo político. Es el inicio de un proceso para los próximos 10 años en la provincia, que va a tener su primera manifestación en estas elecciones con la PASO en septiembre y las generales de noviembre”.

“Vamos a hacer una buena elección, después veremos qué va a decidir el conjunto de los vecinos de la provincia de Entre Ríos que van a emitir su voto para elegir a sus representantes”.

“Nosotros no hemos realizado encuestas pero vemos que algunos que decían que tenían encuestas no aparecieron más. También percibimos que nuestra lista va a hacer una buena elección, venimos creciendo. Estamos seguros que vamos a ganar en varios departamentos, después hay que ver qué pasa en ciudades muy importantes, en las cuatro ciudades más importantes en términos poblacionales y entendemos que ahí todavía no hay una definición y hay mucha gente indecisa. El 12 vamos a tener una muestra de dónde estamos parados, pero advertimos un crecimiento de nuestra lista desde hace un tiempo”.

“Nosotros creemos que vamos a ganar en siete localidades de Paraná Campaña, que es muy importante”.

“Una vez que tengamos el escrutinio definitivo vamos a ver cómo se siguen conformando las listas pero está claro que más allá de la disputa interna que tenemos en las PASO, donde ponemos a consideración de los vecinos de Entre Ríos quiénes deben ser sus representantes dentro del principal espacio opositor, a partir del día 13 estaremos todos juntos yendo para el mismo lado a las elecciones de noviembre, como corresponde, para derrotar al oficialismo en Entre Ríos”.

“Uno advierte sectores en los que hay gente disconforme, a veces hay hastío, pero se advierte que el porcentaje de electores será un poco menor a otras veces pero la gente está con ansias de ir a votar”.

“Paraná es el distrito más importante por cantidad de electores, es complejo. Veremos el 12 cuando se abran las urnas, pero nadie se atreve a asegurar cuál es el resultado en la capital de la provincia. Si bien la provincia es un conjunto y cada voto vale lo mismo, en Paraná ninguna de las fuerzas políticas o listas se atreve a asegurar el resultado porque hay un número importante de indecisos y de independientes que terminan inclinando su voto en los últimos días”.

“Hace 18 años que el peronismo está en esta provincia, es necesario empezar a torcer el rumbo. La provincia está estancada, hemos perdido oportunidades. No veo al peronismo ni sus dirigentes con la fuerza necesaria para cambiar algunas realidades de la provincia. Hay un modelo que se ha agotado”.

“Hay que empezar a torcer el rumbo en esta provincia, hay otra provincia posible, no tenemos que dejar pasar oportunidades. El camino requiere esfuerzos, pero hay esperanza de que esta provincia pueda mejorarse. Necesita otros dirigentes, con trabajo con presencia territorial día a día y discusiones álgidas pero necesarias en la provincia que tenemos. No advierto que el peronismo esté dispuesto a discutir, en el tiempo que le queda de mandato a Bordet qué se va a hacer con la Caja de Jubilaciones y ese es un talón de Aquiles para toda la provincia, inclusive para los privados, que terminan siendo tan aportantes como los propios empleados y funcionarios públicos y esa es una discusión que hay que resolver, entre otras cuestiones”.

“Este es un organismo que el año pasado tuvo un déficit de 18.500 millones de pesos, casi 8,5% del presupuesto de la provincia se van sólo en el déficit, es un número importantísimo”.

