“Parece una tomada de pelo”: legisladores entrerrianos criticaron el posible aumento a las retenciones

n una entrevista radial, el presidente Alberto Fernández analizó la situación del país y habló sobre la posibilidad de subir las retenciones para hacer frente al aumento sostenido de los precios de los alimentos.

Al analizar el impacto que tiene en la Argentina el conflicto entre Rusia y Ucrania, el mandatario nacional planteó que las retenciones son “el instrumento con el cual se desacoplan más fácilmente los precios internos del precio internacional”. Sin embargo, remarcó que para poder alterarlo es necesaria la aprobación del Congreso.

Ante esta posibilidad, los legisladores nacionales por Entre Ríos, Alfredo de Angeli y Gabriela Lena, salieron a criticar la medida.

La diputada nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio advirtió, a través de sus redes sociales, que “seguir gravando al sector productivo” es un “error”.

“Está claro que el Gobierno no tiene un plan. (Martín) Guzmán dijo hace unos días que no se iban a aumentar las retenciones. Ahora, Alberto Fernández anuncia un proyecto para aumentarlas. ¿Planificar?, imposible!”, agregó.

Alfredo de Ángeli también criticó el anuncio. El senador nacional por Entre Ríos le reprochó al mandatario nacional que la suba de retenciones sea “la única medida que tiene en la cabeza este gobierno”.

“Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. Hasta cuándo, Alberto Fernández”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

En esa línea, aseguró que “desde Juntos por el Cambio tenemos un compromiso con la sociedad de no aumentar más impuestos. No vamos a acompañar este disparate. El camino no es por ahí”.

Y al igual que Lena recordó que el ministro de Economía de la Nación “dijo que no subirían retenciones. No tienen rumbo, no tienen plan. Están desesperados y la única pauta que tienen en la cabeza es no terminar con el despilfarro”, finalizó.