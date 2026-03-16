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La urgencia de proteger la fauna de los grandes ríos del litoral

Los ríos Paraná y Uruguay, verdaderas arterias de la Cuenca del Plata, atraviesan cinco países y sostienen desde hace siglos la vida económica, cultural y ambiental del litoral sudamericano. Sin embargo, en las últimas décadas esos gigantes fluviales parecen haber entrado en una zona de riesgo silenciosa: la presión humana, la pesca intensiva y la falta de controles coordinados están erosionando su equilibrio ecológico.

Hoy la pregunta ya no es si existe depredación en estos ríos.

La pregunta es cuánto tiempo más podrán resistirla.

Un ecosistema clave para Sudamérica

El sistema Paraná–Paraguay–Uruguay forma una de las mayores reservas de biodiversidad de agua dulce del planeta. Solo en la cuenca del Paraná se registran más de 300 especies de peces, muchas de ellas migratorias y esenciales para el equilibrio ecológico y la economía regional.

Entre las especies emblemáticas se encuentran:

el dorado (Salminus brasiliensis), considerado el “tigre del Paraná”, uno de los peces deportivos más codiciados del mundo;

el surubí (Pseudoplatystoma corruscans), de gran valor comercial y gastronómico;

el sábalo (Prochilodus lineatus), que llega a representar más del 60% de la biomasa de peces de la cuenca del Plata, base alimentaria de muchas otras especies.

La presión pesquera sobre estas especies ha provocado descensos sensibles en sus poblaciones, agravados por represas, contaminación y pérdida de hábitats naturales.

Pesca intensiva y controles débiles

Uno de los mayores problemas que señalan investigadores y organizaciones ambientales es la falta de información sistemática y controles efectivos en gran parte de la cuenca.

Incluso especialistas reconocen que solo se estudia alrededor del 10% de la biodiversidad ictícola, concentrándose principalmente en especies comerciales como el sábalo.

Mientras tanto, en distintos puntos del litoral se repite un fenómeno preocupante:

redes masivas o “mallones”

transporte de toneladas de pescado hacia frigoríficos

controles escasos o fragmentados entre provincias

La gestión de los ríos se encuentra dividida entre múltiples jurisdicciones:

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y dentro de Argentina, provincias como Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

El resultado es evidente: cada región regula, pero nadie controla de manera integral.

La excusa social: el drama de los pescadores ribereños

En muchas zonas del litoral las autoridades evitan endurecer controles argumentando una razón social:

la pesca artesanal es el sustento de miles de familias.

Y es cierto.

Las comunidades ribereñas dependen históricamente del río para sobrevivir. Pero también es cierto que la ausencia de un plan pesquero serio termina perjudicando justamente a quienes viven del río.

Si el recurso desaparece, desaparece el trabajo.

En algunos momentos críticos, como durante bajantes extraordinarias, incluso los gobiernos provinciales se ven obligados a aplicar restricciones o vedas para evitar un colapso reproductivo de las especies.

Pero esas medidas suelen ser temporales y fragmentadas.

Cuando el río deja de reproducirse

Los peces de la cuenca del Plata dependen de un fenómeno natural clave:

las grandes crecientes estacionales.

Esas crecientes conectan lagunas, esteros y humedales donde se produce el desove.

Cuando el río permanece bajo durante años —como ocurrió recientemente— ese ciclo se rompe.

Menos agua significa:

menos reproducción

menos refugios naturales

más presión pesquera sobre poblaciones debilitadas

El resultado es visible para cualquiera que recorra las costas del litoral:

cada vez cuesta más encontrar peces grandes.

Un problema ambiental regional

La presión sobre los ríos no proviene solo de la pesca.

También influyen:

represas hidroeléctricas

contaminación industrial

uso agrícola intensivo

urbanización de humedales

tráfico fluvial

Incluso especies gigantes como la raya de río, uno de los peces de agua dulce más grandes de Sudamérica, enfrentan amenazas directas por la pesca y la pérdida de hábitat.

La degradación es progresiva y, muchas veces, invisible.

Lo que no se dice

En el debate político casi nunca aparece una pregunta incómoda:

¿Quién defiende realmente a los ríos?

Porque mientras se discuten cuestiones menores, los grandes sistemas fluviales del litoral se están vaciando lentamente de vida.

La ausencia de políticas coordinadas entre países y provincias convierte a la cuenca del Plata en un territorio donde la depredación muchas veces queda en una zona gris entre la legalidad y la indiferencia.

La responsabilidad colectiva

Proteger los ríos Paraná y Uruguay no significa prohibir la pesca.

Significa administrar el recurso con inteligencia:

cupos científicos de captura

controles coordinados entre provincias

protección real de las épocas de desove

trazabilidad del pescado comercializado

programas de reconversión laboral para pescadores

Sin esas medidas, el escenario es previsible.

La pregunta que queda

Los grandes ríos del litoral fueron durante siglos fuente de vida, alimento y desarrollo.

Hoy enfrentan un desafío histórico.

La pregunta que queda abierta es simple, pero urgente:

¿Vamos a seguir explotando el río hasta vaciarlo… o vamos a empezar a cuidarlo antes de que sea demasiado tarde?