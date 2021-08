Sigue la polémica en torno al OlivosGate y la modelo de 31 años, Sofía Elizabeth Pacchi Severina, que comenzó a ir a la residencia presidencial por las noches, a tan sólo dos semanas del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, a visitar a Alberto Fernández.

La jugada no podría haberle salido peor al gobierno nacional. El plan era revelar los ingresos y los egresos del ex presidente Mauricio Macri para deleitarse en las críticas hacia una figura opositora que poco y nada ya le queda de relevancia política. Sin embargo, el documento que recopiló las visitas a la Quinta de Olivos terminó inquietando al propio Alberto Fernández, al conocerse la asistencia de varias jóvenes modelos cuya presencia dentro de la residencia presidencial no pudo explicarse fehacientemente.

Una de ellas fue el 2 de abril del 2020, la noche en la que el propio presidente festejaba su cumpleaños. A las 22.00, un horario absolutamente irregular para cualquier tipo de reunión de trabajo, la joven Sofía Elizabeth Pacchi Severina ingresó a la Quinta de Olivos. Nadie sabe por qué fue o qué fue lo hizo allí. Sólo que once minutos pasada las 24.00, se retiró.



El sueldo de Pacchi.

Algo similar ocurrió el 14 de julio, día del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. La joven modelo, de tan sólo 31 años, ingresó a las 21.46 y se retiró bastante más tarde, a las 01.45 de la mañana. El gobierno nacional, apenas estalló el escándalo de las visitas, falló en dar una explicación fehaciente y certera sobre los motivos de la visita.

En el mes de marzo, y por esas obras casi mágicas que tiene la política argentina, Pacchi Severina comenzó a recibir un jugoso salario de 102 mil pesos de la secretaría General de la presidencia de la Nación. ¿A cambio de qué? ¿Cuál fue su aporte? Nadie lo sabe.



Pacchi ingresó a presidencia de la Nación en marzo del 2020.

Según los asesores presidenciales, Sofía es una asistente personal de Fabiola Yáñez, a pesar de que ella misma se presenta a sí misma en las redes sociales como “modelo”. En total, la joven tuvo 65 entradas a la Quinta de Olivos durante el año 2020. Casi con seguridad, nunca se sabrá el verdadero motivo de la madrugada presencia de una modelo de 31 años en la residencia del presidente, pero todo hace pensar que algunas de las viejas prácticas de la política de la década del 90, allá cuando el propio Fernández era funcionario bonaerense y luego vicepresidente del Grupo Bapro, están de vuelta.