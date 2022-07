Obsceno: Cristina Kirchner se ríe de los pobres cobrando más de cuatro millones de pesos por mes de jubilación

En sus discursos, la vicepresidenta Cristina Kirchner habla de redistribución de la riqueza, de ir por los más ricos y de justicia social, pero gracias a un tecnicismo de la ANSES, hoy en día la ex presidenta cobra dos jubilaciones vitalicias por un total de 4.100.000 pesos por mes, lo cual equivale a 110 jubilaciones mínimas (hoy, 37.525 pesos).

Cristina cobra una pensión como ex presidenta y otra como heredera de otra pensión de ex presidente otorgada a Néstor Kirchner. A pesar de que estas jubilaciones de privilegio no son transferibles, logró ante la Justicia del fuero de la Seguridad Social un fallo favorable, luego de que el Gobierno de Mauricio Macri la obligara a optar por una de las dos pensiones.

En este contexto, en Comodoro Py se impulsó una investigación sobre el rol de ANSES, que desistió de apelar la resolución que le devolvió el doble beneficio previsional, y ahora la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una decisión clave para Cristina sobre este tema.

El máximo tribunal ya rechazó una serie de planteos de su defensa vinculados al único juicio por presunta corrupción que tiene en desarrollo, conocido como el caso Vialidad (por las obras otorgadas a Lázaro Báez), por lo que se espera un fallo en su contra.

En un asqueroso intento de ganarse el apoyo de la sociedad en este tema, cuando asumió como vicepresidenta informó que renunciaba a su salario, el cual este mes sería exactamente de 426.979 pesos, además de aceptar seguir pagando Ganancias.

Aunque es un monto considerable para cualquier argentino, representa apenas el 10 por ciento de sus ingresos mensuales del Estado. Es claro que una persona como Cristina Kirchner, que sirvió por varios años en el Senado, luego fue presidenta dos veces, se jubiló bajo ese cargo, y ahora es vicepresidenta, debe ganar una importante cantidad de dinero en retribución (aunque sus políticas hayan llevado al país a la pobreza), pero cuatro millones de pesos la pone en el decil más alto de la sociedad, algo completamente injustificable.