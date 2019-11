Nuevo capítulo de la causa que investiga si Cardona Herreros es “testaferro” de Urribarri

En uno de los equipos, están peritando 134 mil correos electrónicos; en otra, 55 mil. “Rechazamos el pedido de devolución de las computadoras secuestradas porque consideramos que esos equipos contienen información de importancia para la teoría del caso”, argumentó la Fiscalía. “Son instrumentos del delito, y por eso, sujetos a decomiso”, agregó Badano.

El fiscal relató que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su “desproporcionado” crecimiento patrimonial: Cardona Herreros. Y para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique que demuestra de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del ex gobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el ex gobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó Badano.