Nueva amenaza a infieles: “Lo voy a publicar hasta en Japón”

“Y después le vi el lubricante de ella, que se trajo del container de Miami, en el cuarto de él. En este momento le estoy devolviendo su casa, me voy a vivir a lo de mi madre, porque yo soy digna, hasta acá llegue”, continúa explicando la mujer enfurecida, a lo que concluye:

“Todo el mundo me trató de loca, pues son amantes. Yo no se como me arrime a ese ser. Yo no se como no la discrimine por su ropa de mierda, sus lentes de mierda, su bikini dorada, sus pantalones ajustados y sus zapatos blancos, ¡es un asco! Yo estoy muy mal, estoy muy afectada y muy triste. Te mando un beso, perdóname que te hable así porque vos no tenes nada que ver”.

Lo interesante del suceso, y que marcamos en Urgente 24, es el recurso de escracho a cualquiera apelando a las redes. Como utilizan la red para ajustar cuentas con su ex y la actual de su ex, es un hecho interesante que no puede pasar inadvertido.

El comediante se especializa en animaciones para terceros, pero lejos está de ser un culpable de la filtración de esta información privada.

Tampoco sabemos si la mujer difundió de manera adrede dicho audio, pero por sus palabras, podemos asimilar que esa era la intención.

En el futuro, las personas deben cuidarse sobre lo que hacen o dicen en los aparatos electrónicos que, aunque no lo difundas, pueden traicionarte ya sea con hackeos o con simples difusiones de este tipo.