“No sabés con quién te metés”, la advertencia de un fiscal a Alejandra Medrano antes de aparecer muerta tras denunciar a Massa

Es redundante, pero debe insistirse para entender el contexto de lo que se contará: Alejandra Medrano aseguró que podía probar los vínculos entre Sergio Massa y un grupo de narcos y apareció muerta en su casa a fines de octubre de 2019.

En el medio sufrió fuertes presiones y aprietes de diversa índole. Le entraron a su casa, se la vaciaron y le llevaron documentación sensible. Lo denunció en la Justicia, pero nunca pudo ampliar aquella presentación.

Parte de la trama la cuento en mi libro “Massa confidencial”. A su vez, he ampliado gran parte de aquella trama en una nota periodística publicada en Diario Mendoza Today, con el testimonio de una ex pareja de Medrano.

A ello se suma otra fuente de primer nivel. Un amigo llamado Roberto Carro, a quien la mujer le confió gran parte de su derrotero.

“Yo estaba al tanto de cuando se encontró con el fiscal Washington Palacios. Consiguió que se anime a verla”, me contó el hombre este viernes bien temprano.

Y agregó un dato fundamental: el fiscal le dijo a Medrano que tuviera cuidado. “No sabés con quién te metés”, le advirtió.

-Es lo que dicen todos en esta trama. Todos le temen a Massa, hasta los fiscales.

-Sí. Y uno a veces no toma noción de las cosas. Yo la había acompañado a una Fiscalía de Tigre y muy poca bola le dieron. Fue entre fines de 2018 y principios de 2019.

-Según me contó una ex pareja de ella, sus problemas empezaron cuando conoció a una tal Laura Franco.

-Sí, ella me lo dijo. La conoció en un gimnasio y se le pegó desde ese momento. Le contó sus dramas. Alejandra empatizó con ella. Luego llegó su mudanza y le alquiló un chalet a Franco. Después se terminaron peleando y Franco terminó saqueando el departamento, le sacó todo, no le dejó nada. Incluídos álbumes de fotos de su hijo. Yo le decía “Alejandra, seguí tu vida”, pero ella quería recuperar las fotos, papeles de su empresa. Peleó, peleó y peleó, investigó muy bien, incluso pidió las cámaras de seguridad.

-Ahí es cuando descubre lo de Way Makers.

-Exacto, en las cámaras aparecía la camioneta que habían usado para saquearle la casa. Era de la ex mujer de Franco, Norberto Sturma, allegado a Massa. (N. de la R: Sturma, procesado por narcotráfico, es dueño de Way Makers, empresa que asfaltó Tigre durante la intendencia de Massa). No sabés el laburo de años que llevó Alejandra con este tema.

-¿Cómo la describirías?

-Era una mujer divina por fuera y por dentro.

-¿Qué pensás cuando intentan imponer que se suicidó?

-Eso de que se suicidó… olvidate. estaba lejos de querer suicidarse.

-Es lo que dice su hermana…

-Ella no tenía buena relación con la hermana, así de simple.

