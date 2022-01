“No esperamos un avance en esta reunión”, del encuentro entre Rusia y Estados Unidos

Un encuentro muy esperado, pero que sigue sin producir un verdadero “avance”.

La reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, empezó hoy en Ginebra con el objetivo declarado de intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania, que Occidente teme sea blanco de una invasión por parte de Rusia.

Por el momento, Lavrov insistió en que Rusia seguía firme en la espera de respuestas a sus exigencias, requeridas por escrito, que tienen que ver con las garantías de que la OTAN no continuará su expansión y que Ucrania nunca podrá integrar esta Alianza.

“Tampoco esperamos un avance en esta reunión. Esperamos respuestas a nuestras propuestas. Las propuestas eran muy específicas, así que esperamos respuestas concretas en consonancia con los compromisos contraídos en el marco de la OSCE sobre la indivisibilidad de la seguridad.”

Blinken por su parte insistió en el mismo discurso que ha defendido a lo largo de su gira europa, que es el de seguir el camino de la diplomacia:

“No esperamos resolver nuestras diferencias aquí y ahora, pero sí espero y deseo que podamos probar si el camino de la diplomacia y el diálogo sigue abierto. Estamos comprometidos a recorrer ese camino, a resolver nuestras diferencias de forma pacífica y espero que hoy podamos poner a prueba esa propuesta y ver qué podemos hacer”.

Diplomacia a la par de una escalada militar

La acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania crece y la diplomacia consigue reducir tensión..

El presidente estadounidense Joe Biden volvió a referirse a lo que llamó “una respuesta económica severa”:

“He sido absolutamente claro con el presidente Putin. No hay nada que no haya entendido: si cualquier unidad rusa avanza a través de la frontera ucraniana, eso es una invasión. Pero se encontrará con la respuesta económica severa y coordinada que he discutido en detalle con nuestros aliados, y le he dejado muy clara al presidente Putin.”

A la escalada militar se suman varios gobiernos europeos que envían tropas a la región. Reino Unido alerta de un conflicto prolongado con pérdida de vidas si Rusia invade Ucrania. Países Bajos ofrece 2 cazas F-35 y unidades terrestres a la OTAN en Bulgaria

En Ucrania el miedo a la guerra es real. Superando momentos de la confrontación de bloques de la Guerra Fría algunos civiles participan ya en maniobras y entrenamiento por si Rusia decide, finalmente, cruzar la frontera.