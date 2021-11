“No desgasta el poder; lo que desgasta es no tenerlo” el futuro de Bordet

Vivimos en #EntreRíos una jornada democrática con un alto porcentaje de participación y un escrutinio con total normalidad.

Los resultados muestran que los números se han mantenido respecto a las PASO. Se incrementó el porcentaje de votantes y el Frente de Todos – Entre Ríos conservó los dos diputados que defenderán nuestros derechos.

Saludo a nuestros opositores, quienes hicieron una buena elección, los insto a seguir trabajando por el bienestar de los entrerrianos.

Hasta aquí el mensaje del Gobernador Gustavo Bordet.

Con el diario del lunes y los resultado calientes quedo a la vista una derrota que anticipamos, desde hace tiempo y que sus verdaderos delfines son los funcionario y serviles que en algún momento este gobernador abrazo, simplemente por ello porque le decían lo que él quería escuchar. algo muy común cuando se accede al poder y los transforma en verdaderos “autistas” que los alejan de los espacios de debate genuino .

Es así que, queda en evidencia que este gobernador nunca supo, ni le intereso elaborar un plan integral , consensuando con los diversos sectores que no solo componen la fuerza productiva , sino que tambien el amplio abanico social de esta provincia, es mas ; la tarea política doctrinaria propia del peronismo desde hace muchos años brilla por su ausencia y carece de lideres que sepan fijar un rumbo, cayeron en la comodidad del “dedo ” para ubicar a los mas obsecuentes y no a los mas capaces. Esto se traducía ayer en una tristisima, conferencia de prensa, donde pretendía explicar lo inexplicable de una GRAN DERROTA , UNA VEZ MAS GOBERNADOR !!

Casa partidaria , sin ninguna conducción ni actividad

En buen romance, el hasta hoy conductor (Bordet), quiere que algunos de los conspicuos integrantes del núcleo duro del poder sean la “alternativa” a Rogelio Frigerio, con quien aspira a un acuerdo para no repetir el penoso desfile por tribunales de Urribarri, su familia y varios de sus funcionarios más cercanos, a quien está también ayudando con gestos concretos en cada uno de sus pasos (no hacer ola, no criticarlo, no cambiar el gabinete y “hacer la plancha” habría pedido previo a la elección de este 14N con N de negro).

Cualquier hipótesis de cambio no va a existir, para este “cansadísimo” gobernador, por que su personalidad es así , todo le vino desde arriba . No conoció la verdadera militancia, en la que hubiera aprendido a sostener y establecer el dialogo permanente , interactuar, con las diversas entidades, de su propia ciudad, para haberse forjado como verdadero líder conductor, de carácter y solvencia para manejar un gobierno provincial, cosa que se podría haber resuelto delegando en personas con idoneidad suficiente .

Seguramente continuara así , para darle alguna chance de máxima a sus aspiraciones de que continúe esa “especie de cooperativa del poder“, que hoy comanda, con fuertes lazos con la justicia, y cuya operadora principal sería Rosario Romero, con una muy aceitada relación con el Procurador General de la Provincia, con el Presidente del Tribunal de Cuentas y con el Presidente del STJER (amigo personal de Bordet).

Un contento funcionario sostenía, parafraseando al Ex Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Guido Andreotti,“No desgasta el poder; lo que desgasta es no tenerlo” .

Bordet pareciera que interpreta exactamente lo mismo.

El capitulo Enrique Cresto , quedara en la anécdota , y en un “cuando regreses al llano te la cobraremos Bordet” (parecería decir la gran familia política Cresto) , ya que ayer se podía observar a un apabullado candidato con la cara larga, comprobando como había dilapidado su incipiente caudal político, por haber tomado una “angurrienta ” decisión propia de la inexperiencia.

Como siempre decimos , es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero a esta la anticipamos una vez mas.

Fuente: Análisis Litoral

