Una nota publicada en La Nación provocó la pesadilla de importantes dirigentes como Lauritto, Bahl, Cáceres, Guastavino, Urribarri. Los nombran como los responsables de la mayor causa de corrupción de la historia de Entre Ríos.

Este fin de semana encendió todas las alarmas, cuando se publicaba el La Nacion una nota del periodista Alconada Mon sobre la “Causa contratos truchos”

Pero los dirigentes sostienen que es tal el operativo que ya casi no queda militante del peronismo que no se haya dado cuenta, y la que la dirigencia reaccionó más tarde que la militancia. Algunos para reaccionar tuvieron que verse en enormes fotos en el diario La Nación, en la nota que publicó el periodista Hugo Alconada Mon (Llega a la Corte la investigación por corrupción más sensible de la historia de Entre Ríos), donde queda más que claro a quien pone en el banquillo y a quien ni siquiera nombra.

El prestigioso periodista de la Nación se encarga de mencionar a todos los popes del peronismo de la provincia de las últimas décadas – Lauritto, Bahl, Cáceres, Guastavino, Urribarri y dirigentes de su sector- pero con dos notables ausencias como las de Bordet y Busti.

Según sostienen algunos de los mencionados en la nota de La Nación, que El operativo entrega del peronismo entrerriano avanza sin inconvenientes hacia su triunfo final ante el silencio de la misma dirigencia peronista que mantienen el silencio y agachan la cabeza, porque siguen en la comodidad y el calor que dan los fondos del Estado para comprar autos de alta gama, viajar en primera y alojarse en hoteles de primera categoría.

La nota de la Nación los puso en alerta y entonces todos llamaban a todos. Dicen que los imputados Guastavino -a quien lo pusieron en la foto- y Laurito, Cáceres y Bahl, no pudieron dormir y tenían pesadillas con todo tipo de fantasmas.

Desde estos sectores mencionados, aducen que la operación está clara, y es hacer perder catastróficamente a Enrique Cresto y tenerlo en la parrilla a Beto Bahl. De esa manera Bordet se asegura que el próximo gobernador sea su amigo.

Hoy cuando se aprestan para una elección complicada se comienza a sentir el peligro de perder los privilegios y el calorcito del poder.

Fuente : Portal de R. David