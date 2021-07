La figura, cuyo nombre real era Raffaella Roberta Pelloni Maria, nació en Bolonia el 18 de junio de 1943 y falleció debido a una enfermedad que según Iapino “desde hace algún tiempo había atacado ese cuerpo suyo tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante”.

“Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. El enésimo gesto de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo”, describió.

La cantante y actriz italiana Raffaella Carrá murió este lunes a los 78 años.

En diciembre pasado, en una de sus últimas entrevistas, Carrá dijo a 7, la revista del Corriere della Sera, sobre las razones de su fama: “Las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no soy una devoradora de hombres: puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía, no tienes que ser Rita Hayworth”.

Rafaella Carrá fue dueña de una cantidad incontable de hits que tuvieron su apogeo en los 70 y 80, pero que perduran en fiestas, programas de televisión y en el inconsciente colectivo.

Con más de ocho millones de escuchas en Spotify, “A far l’amore comicia tu” rompe todos los números de esta eterna voz italiana, pero es el clásico “0303456” el que se encuentra anclado en la cabeza de las personas que, en muchos casos, ni siquiera conocen el nombre de la autora.

Aunque la versión original de esa canción era “5353456”, debió sufrir el cambio para adaptarse al dial “03 03 456” y que sufrió censura en varios países, por la estrofa en la que llama por teléfono a un amante que no le hace caso para decirle: “Mi dedo está enrojecido de tanto marcar, se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar”.

Como también puede pasar con “Fiesta”. Editada en 1977, es el día de hoy que este clásico ya se desprendió de su intérprete para musicalizar casamientos, fiestas de 15 y reuniones familiares, como también algunas secciones de programas televisivos, recordó la agencia Télam.

Otra pieza muy popular en la Argentina fue “Hay que venir el sur”, otro tema pegadizo que como bien alertó en su cuenta de Twitter Axel Kuschevatzky, debió modificar su letra para evitar la censura en tiempos de la última dictadura cívico-militar.

“Para explicar la censura que vivíamos en Argentina durante el ‘Proceso’ siempre uso el mismo ejemplo: en España la canción decía ‘Para hacer bien el amor hay que venir al sur’ y en Argentina ‘Para enamorarse bien hay que venir al sur'”, señaló el productor cinematográfico.