Muestra de Fotografía “Alma Litoral” en la Casa de Entre Ríos

El próximo 21 de octubre a las 14:00 horas, se inaugura la muestra artística “Alma Litoral” en la Casa de Entre Ríos, Suipacha 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La exposición presenta el trabajo del fotógrafo y artista plástico Ignacio García, oriundo de Gualeguaychú, quien a través de la fotografía, el video documental y las instalaciones explora la espiritualidad en la vida contemporánea.

“Alma Litoral” propone una mirada profunda sobre las raíces y transformaciones culturales de la región, fusionando tradiciones importadas con costumbres locales para generar un diálogo entre pasado y presente.

El autor describe su obra como una instalación de fotografía documental que registra rituales, ceremonias y modos de vivir la espiritualidad en el litoral argentino. Inspirado por la historia de su bisabuela —perteneciente a pueblos originarios—, García busca reconstruir una memoria espiritual y cultural que fue silenciada con el paso del tiempo.

“Con Alma Litoral intento que las creencias y espiritualidades del litoral no queden en el olvido. Es mi manera de rendir homenaje a quienes habitaron antes, y de reencontrarme con las raíces que la historia silenció.”

La muestra estará abierta a todo público. Desde un enfoque curatorial, no se recomienda para niños menores de 14 años, debido a la naturaleza reflexiva y simbólica de las obras.