Mucho nerviosismo: Guillermo Moreno y Gabriel Mariotto casi se agarran a las trompadas en televisión

El exsecretario de Comercio Interior acusó al exvicegobernador de Buenos Aires de formar parte del gobierno de Alberto Fernández.

El exsecretario de comercio Guillermo Moreno y Gabriel Mariotto, exvicegobernador de Buenos Aires, protagonizaron una tensa discusión política en un programa de televisión y casi se agarran a las trompadas. La discusión comenzó cuando el exprecandidato a presidente por el espacio de Principios y Valores, quien quedó fuera de la contienda electoral tras las elecciones PASO, acusó a Mariotto de respaldar y formar parte de la administración de Alberto Fernández.

“No me digas que estuve con este gobierno porque nunca estuve”, contestó Mariotto durante una entrevista compartida con Moreno en el canal Extra!. “Seguís acompañando a un Gobierno que fracasó”, replicó el exsecretario de Comercio de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner y la discusión comenzó a elevarse.

“Yo no estoy con este Gobierno”, aclaró Mariotto. “Pero los vas a votar”, interrumpió Moreno, elevando la voz. “Qué querés que haga? ¿Que vote a Milei como vas a hacer vos?”, lo increpó el exvicegobernador bonaerense.

Yo no voy a votar a Milei y no me grités”, lo cruzó Moreno, lo que provocó la furia de Mariotto: “Te grito porque decís que estoy con este Gobierno y es el peor insulto que me podés dar”.

Tras ello, los dos dirigentes peronistas comenzaron a gritarse en pleno programa al punto tal que el conductor debió separarlos para evitar que el episodio terminara a las trompadas.

Rapidamente, la violenta escena comenzó a replicarse en redes sociales donde varios usuarios compartieron el tenso cruce que protagonizaron Moreno y Mariotto.

No es la primera vez que Moreno protagoniza una discusión en vivo. A mediados de julio el exfuncionario mantuvo un acalorado cruce con el conductor, Facundo Pastor, y con uno de sus columnistas, Ramón Indart.

En aquella oportunidad, Moreno participó de la entrevista radial en plena campaña de su precandidatura a presidente, previo a la celebración de las PASO. “Es un problema que tienen que revisar, con humildad les digo. Estar todo el tiempo hablando de lo que pasó y perderte la oportunidad de decir lo que va a pasar es un problema”, lanzó Moreno en relación con las preguntas que recibía sobre su paso por los gobiernos kirchneristas.

“Quizás nos interesa tu pasado y no tu futuro”, le respondió Indart. “Entonces no te interesa el futuro de un gobierno peronista”, indicó Moreno,

En esta misma línea, momentos después, el político acusó: “Se perdieron la oportunidad de saber qué va a hacer un gobierno peronista”. Ante lo cual, Indart expuso: “Con dirigentes peronistas como vos, el 90% vota antiperonismo”. El ida y vuelta continuó y al escucharlo Moreno le dijo que estaba “totalmente equivocado”. “Te perdiste la oportunidad de hacer una propuesta para adelante y esto no le sirve (a nadie)”, agregó el exfuncionario.

Fue ahí cuando intervino Facundo Pastor para a explicarle al político que él “tiene un pasado”. Sin embargo, Moreno no ocultó su malestar. “Claro, todos tienen un pasado. Pero, ¿qué tiene que ver si ya lo hablamos 20 veces?”, cuestionó, ante lo que el periodista expuso: “20 veces no, esta es la primera vez que viene al programa como candidato a presidente”.

Si bien Facundo Pastor intentó ponerle paños fríos a la situación, Ramón Indart no se quedó callado: “Me estás apuntando con el dedo hace 40 minutos”. La situación escaló. Moreno, furioso, le dijo: “No me hagas gestos, pibe que no tenés edad”. El periodista masculló por lo bajo un “maleducado” y el político explotó sin medir su volumen de voz: “No seas maleducado que el invitado soy yo y no vos. No seas atrevido”.

Finalmente, todo terminó un poco más distendido, aunque el exsecretario no dudó en decir que no tenía problema en “pelear dos contra uno″.

