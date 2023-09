Moine: Milei le permitió a la gente expresar su enojo, su cansancio.

COMPARTIR

El exgobernador Mario Armando Moine analizó el escenario electoral y se refirió a Gustavo Bordet, Adán Bahl, Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich y Javier Milei; también puso la lupa en el rol de la Justicia en el combate contra la corrupción y se refirió de manera específica al ex gobernador Sergio Urribarri.

Entre sus muchas definiciones, Moine aseveró en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), que el gobierno de Gustavo Bordet dejará una deuda externa de 600 millones de dólares. Y aclaró que, si bien tomada al precio de dólar más barato que el actual, en marzo de 2024 será mucho más cara, por lo cual habrá que sentarse con quien ocupe el sillón de Rivadavia para renegociar esa deuda.

También se refirió a los contratos truchos en la Legislatura entrerriana y aseveró que hay que terminar con todas esas prácticas corruptas. Es más, recomendó que haya una contratación de media docena de profesionales para todo el Cuerpo Legislativo.

En ese marco, expresó su preocupación por que la causa judicial de “los contratos truchos” está casi paralizada.

-¿Llega Javier Milei a ganar en primera vuelta?

-Primero hay que entender qué es el fenómeno Milei. Personalmente, sigo todo este tiempo respetuoso de la gente que lo votó; porque está claro por qué lo votó. Él es un hombre que de economía sabe bastante y la gente normalmente no maneja economía ni cuando tenía conocimientos de su vida personal ni qué es lo que hace habitualmente. Su trayectoria fue muy corta. Pero, Milei le permitió a la gente expresar su enojo, su cansancio.

-A Milei no se lo escuchó en los últimos años denunciando algo sobre la corrupción.

-No. Funcionó como economista. Entonces, a través de Milei la gente manifestó el rechazo a la clase política. No olvidar que el kirchnerismo lleva demasiados años en el poder; que en nuestra provincia el kirchnerismo-peronismo lleva demasiados años con muchos casos de corrupción. Y entonces, castigó.

-Además, ni los encuestadores, ni la clase política ni tampoco mucha gente todavía no dimensiona hasta dónde puede llegar el voto a Milei. Hay personas que cuando son consultadas en la calle hasta le da cierta vergüenza decir que votará a Milei.

-Hacen la misma reserva que cuando se le pregunta a una persona a quién votó. Al 60-70 por ciento de las personas no le gusta decir a quién votó. Salvo que milite políticamente y se manifiesta, naturalmente, porque su ideología está clara. Así que la gente hace reserva de su opinión y eso ha descolocado totalmente. Pero, además, también muchas de las encuestas se hacen telefónicamente.

-Eso es un error…

-Eso es un error, sí.

-No tiene la contundencia un cara a cara.

-Sí, lo que pasa es que hoy cuesta por cada persona de piso mil pesos. Entonces, hacer una encuesta sobre 400-500 personas son 500.000 pesos. Y una buena encuesta en la provincia se necesitan por lo menos 3.000 personas y esto le lleva entre una y dos semanas; le lleva mucha gente y es hablar de 3-4 millones de pesos de piso.

-¿Siguió el caso Chocolate de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires? Los entrerrianos nos dimos cuenta que pasó lo mismo que con la causa “contratos truchos” acá. Y esto habilita a preguntar en cuántas Legislatura a lo largo y ancho del país pasa lo mismo.

-He seguido el tema y lo he leído de palmo a palmo. Y la sigo porque tiene mucha similitud con lo que pasó en nuestra provincia. Causa que está dormida. Y, por supuesto, cabe adelantar lo que le hemos expresado a Rogelio Frigerio, el grupo DEC que integra también el equipo Era que es más amplio y que coinciden todos los partidos políticos que acompañan a Juntos por Entre Ríos y decimos claramente dentro de los puntos… porque Rogelio Frigerio ha hablado últimamente de que va a terminar con los privilegios de la política y coincidimos totalmente. Hace poco, en mi casa hemos almorzado. Él ha ido muchas veces a casa, lo que pasa es que no trasciende porque son jornadas de trabajo. Y una de las medidas que han sido peticionadas es que se termine con los contratos en la Legislatura provincial. ¿Qué necesitan la Cámara de Diputados y la de Senadores? Cinco o seis profesionales: un contador, un abogado, un médico, un arquitecto o ingeniero, y algún docente… de tal manera que cuando se vaya a analizar el presupuesto, cuando se necesite preparar un proyecto de ley, cuando haya que analizar un tema específico que haga a Salud o Educación, tenés a estos profesionales. Y, además, están los profesionales de la administración pública. Es decir, que se terminen los contratos dentro del Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos. Como así también los cargos de coordinadores.

-Se van a enojar muchos; porque en los contratos hay varias partes: una es la de los legisladores, otra muy importante es la que debe subir hacia el Poder Ejecutivo, como ha venido sucediendo en toda esta historia, para “financiar la política”, como se califica esta situación.

-El problema que se presenta es el siguiente: cuando hubo el cierre para las PASO, desfilaban en el hotel del Parque Urquiza (de Paraná) decenas de personas que querían ser legisladores. Algunos rogaban; otros imploraban; otros lo tenían por derecho, por trabajo territorial… pero, tiene mucho que ver la decisión del candidato a gobernador. Una vez que asumen dicen, nosotros somos otro Poder. Pero, quienes van al Poder Ejecutivo y quienes van al Poder Legislativo son de Juntos por Entre Ríos, somos un proyecto político con un plan y no pueden decir al otro día que nosotros somos otro Poder y nos fijamos nuestro propio presupuesto. Ahí va a tener una de las decisiones más importante que va a tener Rogelio Frigerio: qué presupuesto va a tener la Legislatura. Y, además, saber que aquí hubo una estafa durante 10 años de 53 millones de dólares. Yo lo he visto en más de una oportunidad al gobernador (Gustavo) Bordet decir que él es respetuoso de la Justicia. Gobernador, nunca le escuché su preocupación por decir que, bueno, le importa respetar a la Justicia; pero que hay 53 millones de dólares que se le ha sacado a la gente indirectamente y que ha impedido una cantidad de obra pública. La clase política en Entre Ríos del oficialismo tiene ese cliché de decir: “Nosotros somos respetuosos de la Justicia”. ¿No les preocupa los niveles de corrupción que ha habido? Porque, además, el gobernador es presidente del Partido Justicialista. Acá hay gente que ha sido condenada y vuelven a los cargos.

-Y siguen… Sergio Urribarri es vicepresidente primero del PJ y nadie le dijo que se vaya.

-Yo le mandé 8-9 puntos de un análisis, de una charla que hicimos por fuera de lo técnico, políticamente. Y le dije a Rogelio, perdón por mi ego: en nuestra gestión no hubo ninguna clase de familiar designado; no se estilaba en la década del ´90. No se estilaba tener funcionarios acusados. Y él me contestó, que me pareció muy bueno: no debe depender de la honorabilidad del gobernador para que no sucedan estas cosas. Debe haber leyes y en eso estamos trabajando. Y eso a mí me produjo una satisfacción muy enorme porque es verdad que no puede venir un gobernador que fue muy decente y que contagió y siguió a cada funcionario y lo controló. Sino que debe haber leyes que específicamente terminen con la designación de los familiares, definitivamente.

-Hemos denunciado en este programa una catarata de nombramientos de funcionarios, familiares en el Senado como en Diputados, en estas últimas semanas, como forma de asegurarse una continuidad política y salarial, en caso que el oficialismo fuera derrotado. ¿Cómo siguió este tema?

-He estado el año pasado. Inclusive vine con el doctor Guillermo Grieve y el economista Julio Panzeri, que hoy son quienes conducen los proyectos de Salud y Economía y Administración Pública… vamos a cumplir tres años de trabajo… hoy, justamente el doctor Grieve hizo una exposición en la Universidad en Oro Verde. Es un hecho inusual que cuatro meses antes se exponga un proyecto durante una hora. Pero, como estamos terminando con la parte técnica, nos hemos dedicado a analizar políticamente qué es lo que debemos corregir y por la cual la gente apoyó a Milei. No solamente tenemos que hablar sobre los legisladores, sino que debemos ir hacia quienes son los funcionarios del Poder Ejecutivo también.

Moine también cuestionó seriamente al intendente Adán Bahl, al entender que “después de haberlo denunciado penalmente y criticado con severidad, a fines de 2019” al expresidente comunal Sergio Varisco (ya fallecido) “por diferentes delitos cometidos en su gestión, no puede premiar su trayectoria colocando su nombre a una avenida de Paraná” y posar para la foto con su hija, la excandidata Lucía Varisco. “Es una falsedad, en pos de un supuesto rédito electoral y debería reconocer que es un error lo que está haciendo”, acotó.

El exgobernador entrerriano recordó que en su gestión había 45 mil empleados y que Bordet “se va con 90 mil agentes públicos”. Dijo que habrá que “contar con 200 funcionarios y no con 800 como existen ahora”; que “nadie podrá ganar más del 80 por ciento del sueldo del gobernador en esta provincia” y aseveró que habrá que “adoptar medidas de fondo en la Caja de Jubilaciones”. “No puede ser que en el sector privado se jubilen a los 65 años y en la Administración Pública se vaya gente con 30 o 35 años de servicio y muchos con 45 o 50 años de edad”.

Sostuvo además que Bordet dejará “una deuda externa de 600 millones de dólares” de esta provincia, “pero con un dólar oficial a 350 pesos y en marzo será de 700 o 800. Por lo cual, el gobernador que viene tendrá que sentarse sí o sí con el presidente electo, para renegociar esta deuda”, añadió.Fuente: Análisis Digital

