MITOMANO: Sergio Massa “Yo no soy kirchnerista, eso es una chicana”

Su declaración no sólo marcó un claro posicionamiento interno dentro de UxP, sino que tuvo lugar, nada menos, que en el multimedio que oficia como la principal herramienta comunicacional de Mauricio Macri. Predominantemente crítico hacia Javier Milei antes de las PASO, la subordinación del libertario al ex presidente –a quien prácticamente se entregó de pies y manos- modificó drásticamente el posicionamiento de la señal. Justamente esa pantalla fue la elegida por el candidato vencedor en la primera vuelta electoral para referirse al escenario actual. En ese marco, Massa afirmó que su partido es el Frente Renovador y que su pretendida identidad kirchnerista es un invento de sus competidores para tratar de disimular un contubernio que sólo se sostiene en la ambición política de quienes lo suscribieron. "La gente en la calle no me pregunta por eso", subrayó Massa, para inmediatamente precisar que eso "es el único latiguillo" de una oposición que venía destrozándose mutuamente y que ahora precisa encontrar un punto de encuentro para reclamar los votos de parte de la ciudadanía. "Lo mejor es debatir ideas y en todo caso contarles a los argentinos cuál es el país que se viene, no hay que ir a buscar al basurero de la política", le espetó Massa a la periodista María Laura Santillán, para invitarla a salir de un eje que nos remonta a los peores momentos de los últimos años, y que la oposición insiste en tratar de revivir artificialmente. Refiriéndose a la situación actual, Massa destacó que "esta campaña tuvo una particularidad, la gente elige entre candidatos, quién va a llevar adelante los cambios que se vienen en los cuatro años", con lo que cuestionó la titularidad que JxC y LLA venían reclamando sobre el concepto “cambio”. Claramente, el candidato de UxP dio a entender que el verdadero cambio es él. "En primer lugar, no voy a hacer un gobierno de mi fuerza política, voy a convocar a gente que me está enfrentando y van a aceptar", aseguró Massa, desautorizando cualquier apelación a su pretendida identidad “kirchnerista”. "No voy a elegir gente por su fuerza política, sino por la capacidad de gestionar", sentenció. Para finalmente colocar el eje en las cuestiones de fondo que realmente se discuten y que afectará la vida de todos los argentinos: "Estamos discutiendo si Argentina va a tener derecho a la indemnización o vacaciones pagas, o si vamos a tener salud pública o un esquema pago, si la boleta de luz va a costar 5 o 15 mil pesos"