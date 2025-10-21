Milei encabezó otro acto en Córdoba: “Estamos exterminado la inseguridad y el narcotráfico”

El presidente llevó adelante otra actividad partidaria, a cinco días de las elecciones. El jueves se mostrará en Rosario, donde hará el acto de cierre de la campaña.

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la tarde un nuevo acto partidario en Córdoba, a cinco días de las elecciones legislativas. Volvió a mostrarse con candidatos locales y ya piensa en su acto de cierre de campaña el próximo jueves en Rosario.

“Estamos exterminando la inseguridad y el narcotráfico”, aseguró el mandatario, quien se mostró en el centro de la capital provincial, junto a cientos de seguidores. Repitió el mismo formato habitual. Se subió a una camioneta en medio de una multitud, tomó un megáfono y habló algunos minutos.

Junto a Karina Milei, el jefe de Estado dijo: “Sigue siendo aberrante tener 30% de pobres, pero cuando nosotros llegamos y sinceramos las variables era 57%. Y hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de personas. Y antes había seis millones de argentinos que no comían, y hoy sí comen”.

“Había 9 mil piquetes por año y hoy son cero, terminamos con los piquetes”, afirmó el líder libertario, quien agregó: “Tenemos que ir avanzando con las ideas de la libertad o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”.

“No aflojen”, cerró Milei, quien planteó que el peronismo busca que Argentina “se convierta en Cuba o Venezuela”.