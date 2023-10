Milei dijo que el Gobierno lo quiere proscribir porque está cerca de ganar (VIDEO)

COMPARTIR

El libertario habló desde la operadora financiera de Marra y dijo que los banqueros “transpiran socialismo” y que van a tener que “laburar”. Las peleas con los periodistas.

Milei dijo que lo buscan proscribir porque está cerca de ganar en primera vuelta. “Luego de que el ministro dijera ayer que iban a meter presos a los supuestos culpables de la corrida cambiaria, se sumó a esto declaraciones de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en caso de ganar las elecciones”, dijo.

“Este encadenamiento de hechos indica claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en las elecciones de octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre”, dijo el candidato.

Milei apuntó tanto al presidente como a Massa, pero también culpó a Patricia Bullrich por la corrida. Cuando le preguntaron si la candidata de Juntos estaba detrás de la corrida junto al ex Hsbc, Gabriel Martino, no sólo no lo negó sino que disparó contra el empresario al que humilló delante de otros ejecutivos en el restaurant Furia de Mar del Plata.

“Te tocó perder, quedaste del lado de los perdedores, no descarto que quieran estar tomando venganza”, dijo Milei en referencia a su chicana a Martino, a quien le recordó que jugó para Horacio Rodríguez Larreta en las primarias.

El libertario también apuntó contra los bancos, que el martes le reclamaron “responsabilidad” tras sus dichos sobre los plazos fijos. “Los bancos transpiran socialismo, con nuestro modelo van a tener que laburar en serio, no de apéndice del Gobierno”, advirtió.

Marra también se peleó con un periodista que lo intentó descolocar con una reunión que, según dijo el colega, tuvieron años atrás y en la que el candidato a jefe de gobierno habló bien de Massa. “No te conozco la cara”, le dijo Marra en medio de un intercambio a los gritos. El periodista tomó temperatura y lo tuvieron que frenar entre tres personas.

Agustín Romo, el tercer denunciado junto a Marra y Milei, “Desde el periodismo no pueden tomar a la gente como tonta”, dijo a TN al término de la conferencia.

