Milei ajusta el control en PBA: una app para seguir las mesas, voluntarios y fondos para llegar a 40 mil fiscales

Cómo es la estrategia del candidato de La Libertad Avanza para controlar los votos en el principal distrito del país. El presupuesto que prevén para asegurarse un fiscal por mesa

“Antes de las PASO, se ofrecían 10 personas para fiscalizar por día a través de la web. Después de las Primarias, explotó”, asegura un integrante del equipo de campaña de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires. “En estos días, no doy abasto para darle funciones a la gente que nos contacta y encauzar todos los ofrecimientos que me llegan. No tenemos estructura”, agrega entre entusiasmado y desbordado. Según aseguran los colaboradores del economista libertario, apuestan a un triunfo el 22 de octubre en primera vuelta, para lo que necesitaría sacar más de 40 puntos y 10 de diferencia con el segundo, o superar el 45%, un escenario mucho más difícil.

En el principal distrito electoral del país, La Libertad Avanza aspira a llegar a los 40.000 fiscales para cubrir uno por mesa (son 38.000 mesas) más uno o dos fiscales generales por escuela. “En las PASO tuvimos 10.000 fiscales”, compara. Milei sacó en la Provincia de Buenos Aires 2.161.679 votos y resultó el candidato más votado detrás de Sergio Massa, que obtuvo 2.069.920. Pero con la sumatoria de listas internas, La Libertad Avanza quedó en tercer lugar con 24,5%, detrás de Unión por la Patria que se alzó con el 32,1% y Juntos por el Cambio, 29,1%.

Según Fernando Cerimedo, el estratega digital del candidato, al martes pasado sumaban 70.000 los ofrecimientos de actuar como fiscales que llegaron a la web de Milei 2023. “Chequeamos el mail que dejan, se los contacta por teléfono, se les explica que es una tarea voluntaria y en qué consiste”, explica este experto que hoy tiene a cargo la coordinación de estos contactos vía web y el call center desde el que se contacta a los voluntarios. ¿Cuántos de esos ofrecimientos pasan el filtro?, se preguntó. “Prácticamente todos. Solo un 5% termina bajándose. O porque lo inscribió un amigo o porque dicen que pensaban que era otra cosa”. ¿Son de CABA y Provincia, o del todo país? repreguntó este medio. “De todo el país”, respondió Cerimedo.

Una vez hecha esa primera depuración de chequear identidades y corroborar disposición para la tarea, se los deriva a los coordinadores de distritos y se los capacita para actuar como fiscales. La coordinación nacional de la fiscalización en todo el país está en manos de Guillermo Ferraro.

Los ofrecimientos vía web no son los únicos fiscales con los que contará LLA. Son un complemento de “los fiscales del territorio”. En el espacio libertario aseguran haber ampliado su red política después de las Primarias y tener locales en todas las capitales y las principales ciudades del país. También confían en que el apoyo del dirigente sindical gastronómicoLuis Barrionuevo a la postulación de Milei, podría ayudar a sumar fiscalización a nivel nacional. El candidato presidencial por La Libertad Avanza participará este viernes de una charla de campaña en la que se mostrará por primera vez con Barrionuevo en Parque Norte, predio perteneciente al sindicato de Armando Cavalieri, de Empleados de Comercio. El encuentro lo organiza el propio secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Se tratará de la primera acción pública de la “mesa sindical” que se pondrá al servicio del economista que aspira al sillón de Rivadavia. Infobae le preguntó a una persona de confianza de Barrionuevo si aportarán fiscales desde el gremio. “Se hablará este viernes”, fue la respuesta.

PBA: reparto de boletas y fiscales

Para la Provincia de Buenos Aires, donde el armador político es Sebastián Pareja y la candidata a gobernadora Carolina Píparo, La Libertad Avanza tiene como estrategia dos ejes. Uno es el reparto “bajo puerta” de las boletas. “Apuntamos a que la gente salga a votar con la boleta entera. Vamos a repartir tres completas en un sobre, casa por casa”. afirma uno de los colaboradores de Milei en la Provincia. En este distrito, el candidato de LLA viene concentrando la campaña en las últimas dos semanas. Arrancó en Ramos Mejía, en La Matanza; siguió en Merlo, donde quedó en segundo lugar con el 25% de los votos, muy cerca del 27% obtenido por Massa; y luego estuvo en La Plata. A principios de esta semana hizo una recorrida por Olavarría y, ayer, otra en Bahía Blanca donde un candidato libertario a la intendencia, el economista y empresario Oscar Liberman, se alzó como el más votado individualmente.

Javier Milei con su hermana Karina y Carolina Píparo durante un acto de campaña en La Plata (REUTERS)

El otro eje de la campaña será fortalecer la fiscalización. Se entusiasman con una aplicación de celular que diseñaron unos jóvenes simpatizantes de Milei de Ezeiza y que utilizaron en las PASO en ese municipio. Permite controlar la fiscalización a través de una serie de indicadores: si se hicieron presentes los fiscales en la mesa o no, si permanecen a lo largo del día, si falta comida para ellos, o si faltan boletas, según explican en el equipo de campaña bonaerense. Esa misma app escanea el acta de escrutinio y les permitió tener el panorama completo de las mesas de las 53 establecimientos de votación del municipio muy rápidamente. En Ezeiza, Milei sacó 27.915 votos contra 25.423 de Sergio Massa. “Funcionó muy bien y la pusieron a disposición de la campaña nacional. Lo único por lo que podría fallar es si se cae la conectividad”. Hasta ahora, en el entorno de Milei no evalúan montar un centro de cómputos propio la noche del 22 de octubre.

Para la fiscalización en PBA, estiman que van a necesitar un presupuesto de unos USD 400.000. Tras el reclutamiento de fiscales voluntarios, la previsión es pagarle alrededor de $10.000 a cada uno por su tarea, aunque cada coordinador definirá como usar el dinero para los fiscales a cargo. “En cuatro escuelas de Virrey del Pino en La Matanza, nuestros fiscales no pudieron entrar en las PASO. Ahí vamos a necesitar 7 u 8 fiscales. Y en otras zonas, quizás necesitemos menos. Cada coordinador recibirá el monto para pagarle a sus fiscales, tomando como referencia ese valor ,y lo administrará en función de las necesidades del lugar”, explica un integrante del equipo de Milei.

Pero más allá de la fiscalización, también va a reforzar la presencia en otros dos lugares claves el día de la elección. Uno es el Correo, donde enviarán apoderados que no tuvieron en las PASO. Otro, es en el sitio donde se hace el escrutinio definitivo. Prevén, por ejemplo, contratar 100 jóvenes por 10 días – el lapso que dura aproximadamente el escrutinio en la Provincia de Buenos Aires- para que estén controlando actas y urnas en el Teatro Argentina de La Plata. “Con este esquema, confiamos en poder garantizar que no se nos pierda ni un voto”.

