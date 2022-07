Mientras Bordet se acerca a Cresto, Urribarri le levanta la mano a Piaggio

Concordia posibilitó que Urribarri y Bordet lleguen a la gobernación, no sorprende que ellos le cierren la costa del Uruguay a los aspirantes del Paraná.

Se hace el que deshoja la margarita, pero es mentira. Adelanto, no adelanto. Quiero no quiero. Ese es el movimiento de distracción que por éstas horas ensaya Gustavo un pasito de baile. Como la canción María, que interpreta Ricky Martin

Pero no se coman el viaje: Bordet, tal cual anunciamos, seguro jugará la ficha para no adelantar las elecciones. Decisión tomada, salvo un acuerdo con Frigerio y sacar en diciembre el decreto de desdoblamiento.

Dice que necesita un amplio consenso, estando seguro que los radicales y el pro, etc., le pedirán que no adelante, para correr con la ventaja de que el candidato nacional que sea, pueda traccionar votos ante la sangría que sufre el Frente de Todos.

El que no consultó ni necesitó consensos con la ley de Creación de la Fiscalía Anticorrupción y que tampoco pedirá para la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, casualmente en este tema, lo pone con una generosidad que debería despertar desconfianza, a consideración. Si lo piensan bien, le deberían decir que si. Pero también piensan ellos en la gobernabilidad de la provincia, que sería casi inviable si desde marzo hasta diciembre tienen que gobernar una figura que quedará prematuramente vacío de poder.

Paralelamente, Gustavo lejos de la costa del Paraná, se arrima a Cresto de Concordia, quien tiene buena relación con la Ministra de Economía, porque además no quiere entregar el bastión que le permitió llegar a la gobernación.

En el 2015 ganó por 23000 votos concordia y en la provincia solo aventajó a Alfredo De Angeli por apenas 18000 votos, esa diferencia le permitió acceder por primera vez a la primera magistratura, la deuda es grande. Teme que si no hace eso, en la ciudad de las naranjas, le hagan la cruz. “No quiere pasar a la historia como traidor”, sostienen.

En el entorno del gobernador dicen que se molesta cada vez que Enrique Cresto pisa alguna intendencia sin avisarle para llevar obras. No le quiere perder pisada.

En el radicalismo se ríen de esa situación, porque entienden que eso es peor para Cresto, porque Gustavo le dará lo que definen como “el abrazo del oso”. Y se lo lleva puesto a la tumba política con él, especulan.

Sin embargo desconfían que ese acercamiento sea una de las tantas movidas del operativo entrega, para facilitar que gane Frigerio, situación que a gran parte de los del partido de Alem, tampoco les hace ninguna gracia a ésta altura, porque temen quedarse con las manos vacías.

No confían en el ex bustista. Los radicales quieren que el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, sea el Gobernador y no comparten para nada la idea y la política de Rogelio de “llenar de peronistas el espacio” (casos Eduardo Cristina en Concordia, Mario Marín en Paraná). “Son diferencias de fondo” nos comentan en off. Es innecesario, sostienen. No juntan dos votos, y por el contrario pueden ser espanta votos están en decadencia, y vienen a quitar poder” se quejan. «Debería cerrar la tranquera, y no permitir el arribo de traidores desahuciados” comentan con sorna.

Urribarri, condenado por corrupto, pero con sentencia no firme, también acomoda la apuesta en la Costa del Río Uruguay, se lo vio apoyando la candidatura del Intendente Kirchnerista Martin Piaggio, ni que ambos otra vez se hayan puesto de acuerdo: En cerrarles las puertas de lugares claves como Concordia y Gualeguaychú, a los candidatos (Bahl) de la costa del Paraná.

La Vicegobernadora Stratta, en tanto, no levanta cabeza en las encuestas oficiales, y sigue relegada a un segundo plano, con un perfil bajo. No puede ni siquiera encabezar la fórmula de intendente de Victoria con esperanzas de éxito.

Beto Bahl, mientras, con poca y casi sin chances en la provincia, buscará retener Paraná.

Lo bien que hace: “En el resto de la provincia ni lo conocen”, dicen los simpatizantes de Lauritto en off, quien abriga esperanzas, a su vez, de coronar una candidatura fuerte por el peronismo (idea que tampoco disgusta a Gustavo), pero ir en contra de Concordia sería tomado como una traicion.

Eso que declaró Gustavo que le molesta que no haya interna, nos dijo un ex Senador peronista, es mentira: Si él quiere internas realmente democráticas, tiene que derogar la Ley Castrillón. No lo hizo, no lo hará.