Megajuicio: la defensa de Urribarri reclamó la anulación de la sentencia

El Dr. Raúl Barrandeguy, quien encabeza el equipo de letrados y es el responsable máximo de la defensa del exgobernador Sergio Urribarri, alegó que «a Urribarri se lo juzgó dando la espalda al debido proceso. No se le imputaron hechos materiales, sino rótulos».

Barrandeguy, codefensor del exgobernador Sergio Urribarri, formuló este viernes un alegato de defensa contra la condena que recibió su cliente el 7 de abril de 2022 en el marco del megajuicio por el que recibió una pena a 8 años de cárcel.

“Para llegar a la sentencia, el tribunal, inexplicablemente, ha tomado la acusación fiscal y, repitiendo a carbónico hasta en el mismo orden las conclusiones acusatorios del Ministerio Público Fiscal, termina condenando a Urribarri en un contexto de gran arbitrariedad y gran injusticia”, opinó Barrandeguy. Entendió que “la sentencia es casi horrible”, y que resulta “todo un decálogo de injusticias”.

Barrandeguy fue bajando a las causas que le competen y dijo: “En ese trabajo llamamos la atención acerca de que la necesidad de garantizarle a Urribarri la sustanciación de un debido proceso donde se lo juzgara con imparcialidad, tiene que ver con la vigencia de la Constitución y el debido proceso. A Urribarri se lo juzgó dando la espalda al debido proceso. No se le imputaron hechos materiales, sino rótulos. Para condenar se necesita una imputación material. No hay ningún documento donde Urribarri admita la materialidad en conducta alguna, no obstante está condenado”.

Se quejó más adelante que el allanamiento de calle Racedo 415 donde están las instalaciones de Tep y Next, se hicieron con la Policía Federal y no contó con la debida presencia de testigos civiles.

El alegato de Barrandeguy siguió al planteo del otro codefensor de Urribarri, Candelario Pérez, que fue por los cuestionamientos a un fallo que no atendió a aspectos que hacen al funcionamiento de la Administración Pública. «El tribunal sentenciante es fantasioso», dijo Pérez, y la imputación a Juan Pablo Aguilera de que es dueño de las empresas Tep SRL y Next SRL «es un invento jurídico irrazonable».

Los planteos recursivos de los dos letrados apuntaron a poner en crisis la sentencia que dictó. el 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Parana.

Entonces, la basal de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados a Urribarri y a otros 12 imputados a partir del 27 de septiembre de 2021 y que concluyó con la lectura del adelanto de sentencia, la abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble hallado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas. El exgobernador resultó con una pena de 8 años de cárcel más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al haberse probado su participación en cinco grandes causas de corrupción.

Al final de su alegato, Barrandeguy pidió a la Cámara de Casación Penal que “se case la sentencia y se dicte un fallo que sobresea a nuestro defendido”.