Mauricio Macri convocó para mañana a la primera reunión de gabinete ampliado tras la derrota en las elecciones

“El camino no es enojarse con el que no nos votó porque creemos que no nos entendió, el camino es ponernos en el lugar de quienes no nos votaron, entenderlos y decirles que los necesitamos, que nos despertamos, que estamos reaccionando”, había dicho Macri en la última reunión de gabinete ampliado el 15 de agosto, tras las derrota en las PASO, que tuvo también como oradores a Vidal, Elisa Carrió y Miguel Pichetto.