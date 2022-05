MAS SOBRE LOS 7 MILLONES QUE GASTARON LOS TECNICOS EN PANDEMIA

El diario digital de Concordia , mediante una nota publicada días atrás puso al descubierto a los técnicos de Entre Ríos, con una información sobre lo que estaría siendo cuestionado por la sociedad sobre los suculentos gastos en plena pandemia.

Cientos de lectores, expresaron el repudio sobre el contenido de esta nota que se publicara días atrás sobre el supuesto gasto en plena pandemia de $ 7.000.000 por parte del Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos.

Sabemos perfectamente que este tipo de información genera controversias, pero también estamos acostumbrados, como la mayoría de los medios serios de Argentina a recibir todo tipo de “aprietes” o de aplicación de “bozal informativo”,y en algunas ocasiones apuntarnos con abultados sobres.

He aquí que en esta semana recibimos una carta documento por parte del que seria presidente de dicha entidad Galeano Elvio Marcelo, quien entre otros conceptos sobre la nota en cuestión sobre lo que considera como referencias inexactas y/u agraviantes.

Queremos hacerle saber al señor Galeano, que obran en nuestro poder y están a su disposición los elementos documentales probatorios de la publicación a la mencionada nota que usted aduce como injuriosa como así también si los peticionantes originarios de la misma consideren su exposición ante la justicia si esta así lo requiere.

Todos los elementos documentales aportados para que este medio realizara la nota no los expusimos a fin de ser reservados y por considéralos una cuestión interna e institucional que no es nuestro menester involúcranos simplemente por que somos un medio informativo.

Nuestra única objeción y/o observación como medio (que no tiene ninguna animosidad contra dicha institución) se focaliza en el aspecto moral y obsceno del gasto si es que efectivamente fue realizado en ese periodo y de las imputaciones detalladas (que obran en nuestro poder) sobre el ítemmovilidad y representación ( 4,5 millones ) en plena pandemia, algo que sin dudas sería muy gratificante aclara ante la sociedad , que en este momento se encuentra anoticiada de este hecho (por los distintos comentarios que no hicieron llegar como así también en las redes sociales), se pueda explicitar minuciosamente en detalle sobre los supuestos gastos que en nada no se condicen con el momento que vivíamos los Argentinos (ver referencia sobre el “Olivosgate” donde el presidente de la Nación hoy se encuentra expuesto, por similares conductas) (también internacional -Boris Jonhson en Inglaterra) .

Subrayamos y reiteramos este es un caso que no pasa desapercibido por nuestros lectores y que también tendría que observarlo algún fiscal de la provincia para poner la lupa sobre este y otros similares.

Señor Galeano, usted se encuentra injuriado por los que los matriculados solicitaron oportunamente una exposición de dichos gastos (según nos consta mediante una carta documento el 12 octubre de 2021).Cabría según nuestro sentido común preguntar de¿cómo se sintieron quienes nos pudieron trabajar o ejercer las distintas profesiones para el sustento de nuestras familias ?, peor aún como se sintieron las personas que no pudieron ver a sus familiares vivos y acompañar a los fallecidos.

Con relación al derecho a réplica, que obviamente lo concedemos siempre a todo el que lo requiera a este medio y que este medio pone a su disposición para su correspondiente descargo y presentación de documentación necesaria.

Por último, queremos hacerle saber en este contexto, que la libertad de información que ejerce la prensa, encuentra su engranaje primario en la libertad de investigación e información. Está claro que las fuentes de información periodística representan el manantial necesario para el normal funcionamiento de la prensa.

Por ende es menester asegurar a sus agentes no sólo la posibilidad de recurrir a estas fuentes, sino también es preciso crear condiciones favorables para la aparición y conservación de las mismas. Hete aquí el asidero natural del secreto periodístico que pretendemos resguardar.

Redaccion : 102.1 FM Alberto O. / Programa Radial EL Avance