Martín Santana se anota para ser precandidato y apoya la postulación de Cresto para gobernador

l contador Martín Santana, vicepresidente desde 2020 del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, está dispuesto a ser candidato en este 2023. Lo dijo en una entrevista concedida este viernes a la emisora de El Entre Ríos en Concordia.

Santana había empezado analizando el apagón que afectó a buena parte del país esta semana, el rol de CTM y los diferimientos que la empresa ofreció a los socios tanto para marzo como para abril. Pero luego, cuando se le pidió una lectura política del momento actual en Concordia y la provincia, en un año electoral, ofreció definiciones que por primera vez hizo púbicas.

Apoyo a Cresto

“En estos días hemos estado hablando con Enrique Cresto y, si bien no ha habido un anuncio oficial, él ha dicho que tiene intenciones, siempre las ha tenido y es para lo que ha trabajado, de ser gobernador de la provincia”, recordó y opinó: “creo, a en este caso, que además es el más preparado, tiene territorio, hay que seguir en este camino con las relaciones a nivel nacional, seguir construyendo desde lo local y provincial también”.

De esa manera, el exconcejal dejó saber que ve con buenos ojos la precandidatura del intendente de Concordia a la gobernación de Entre Ríos. Una frase, también, le dedicó a dirigentes de otros espacios políticos: “Sé que en la actual oposición en la provincia también hay hombres y mujeres preparados así que va a ser un momento importante”.

Antes de esa definición, en diálogo con el programa “Despertá con Nosotros” de Concordia , Santana dijo que “uno siempre está, dentro de lo que es, informándose y participando de una u otra manera. De hecho, estar en una institución ya sea intermedia o una empresa privada en este caso pero atendiendo un servicio público e interactuando permanentemente con los distintos estratos de Gobierno hace que uno nunca deje de estar en política y hoy tengo mi opinión respecto de la actualidad y, por qué no, la posibilidad de participar”.

Está dispuesto a ser candidato

Entonces, llegó la siguiente precisión que ofreció en términos políticos el hijo de Norberto Santana (ya fallecido), reconocido dirigente que fue Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concordia: está abierto a ser precandidato y ofrecerse como alternativa en las elecciones de este año, aunque evitó indicar para qué se postularía.

“En lo local sí hemos sido invitados, no he tenido la oportunidad de escuchar propuestas porque no hemos estado participando pero hay también mujeres y hombres preparado tanto en lo que es el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio y en algunos sectores independientes. Entonces, creo que va a ser un tiempo importante el que vamos a vivir durante este 2023”, reflexionó.

-Deslizas que no descartás participar vos.

-Sí, es que siempre uno está preparado.

-¿Dónde te verías?

Y, a ver. Antes de estar en la vicepresidencia de la Cooperativa Eléctrica, estaba en mi estudio contable. Fui vicepresidente a partir de 2020, tuvimos todo el desafío de lo que fue la pandemia, llevar adelante la empresa y pudimos desarrollar en conjunto con Marcelo Spinelli, es decir que en aquel momento se dijo un peronista y un radical llevando adelante una gestión que creo que ha sido exitosa, está siendo exitosa en tiempos muy difíciles.

Entonces, uno está preparado para cualquier desafío. No sé qué deparará el futuro pero si la pregunta es si podrías estar en la intendencia, podrías llegar a ser nuevamente concejal, estar en una diputación o en la senaduría la respuesta es que uno está preparado y se prepara constantemente para todos los desafíos posibles.

-¿Vas a ser precandidato pero no dirás a qué?

-Puede llegar a ser en algún momento, sí.

Cómo hay que gobernar

Para terminar, ofreció algunas pinceladas de lo que imagina que tiene que ser una gestión en el ámbito concordiense. Planteó: “hay que trabajar haciendo conocer la propuesta y después hay que trabajar en conjunto el Estado, las instituciones y participando la ciudadanía. Hay que tener políticas de Estado, continuar en el camino del desarrollo de la ciudad con obras”.

En ese sentido, reflexionó: “Hay que mantener las obras que se terminaron y las que se están ejecutando. Saber quiénes las gestionaron y los que la hicieron pero no hay que poner esto por delante diciendo que se hizo en tal época o se hizo en tal otra”, pidió y completó: “creo que todas las obras son para Concordia y quienes las gestionan y las ejecutan son gente que quieren lo mejor para Concordia. Es el sentido que me parece que hay que darle”.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio.