Macri puso a uno de sus amigos más cercanos a recaudar para Milei

Pedro “Pierre” Pejacsevich, compañero de Bridge del ex presidente, organiza cenas de 50 mil dólares en el exclusivo Elena.

Los vínculos de Mauricio Macri con Javier Milei son cada vez más evidentes. Pese al triunfo de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, el expresidente parece sentirse muy a gusto con el libertario y ahora puso a un amigo íntimo a recaudarle fondos para su campaña.

Se trata del empresario Pedro “Pierre” Pejacsevich, dueño de la consultora financiera T&P Asesores, que fundó en 2017 en pleno auge del gobierno de su amigo. Antes trabajó 25 años en el Banco Macro, donde llegó a gerente.

El empresario también quedó pegado a Macri porque en 2019 llevó a la Quinta de Olivos al camarista federal Mariano Llorens. Según la declaración jurada del magistrado, también le prestó 135 mil dólares a “Pierre”, reveló Chequeado.

Pero lo más importante en este caso es que Pejacsevich es uno de los mejores jugadores argentinos de Bridge, el juego de cartas que apasiona a Macri. “Pierre” fue el más joven integrante del equipo de Bridge de Franco Macri, al que luego se integró Mauricio.

Según supo LPO, Pejacsevich está ahora recaudando fondos para la campaña de Javier Milei, algo que hace unos meses la revista Noticias reveló que estaba haciendo para Patricia Bullrich. De hecho, el propio “Pierre” figura como aportante de 3 millones de pesos, según reveló Página 12.

Ahora, el íntimo amigo de Macri se encarga de organizar cenas para juntarle fondos a Milei, según revelaron a LPO. Las cenas se realizan en el exclusivo restaurante Elena, del hotel Four Seasons, con un cubierto de 50 mil dólares.

El tema genera tensión en La Libertad Avanza porque Karina Milei y Carlos Kikuchi, los principales armadores del espacio, no quiere saber nada con que el amigo de Macri esté a cargo del manejo de fondos.

Este medio ya reveló meses atrás que Macri le acercó a Milei a empresarios de su confianza para que lo ayuden y también le recomendó que sume a su campaña al consultor político Santiago Caputo, sobrino de “Nicky” el mejor amigo del ex presidente. En el comando libertario niegan que sea jefe de campaña, pero lo cierto es que ocupa un lugar central.

Macri viene levantando a Milei en cada una de sus declaraciones. El mismo domingo del triunfo de Patricia se encargó de felicitar al libertario y luego se declaró “feliz” por el resultado, que definió como “soñado”. “Milei es parte del cambio que se viene en la Argentina”, sostuvo.

En Juntos creen que el doble juego de Macri opaca a Patricia, que todavía no logra definir el rumbo que tomará su campaña y encima ve como su principal socio pone en riesgo su núcleo duro de votos al equiparla con Milei, como si ambos fueses sus candidatos.

Algunos en la oposición creen que Macri alimenta ese juego porque considera que un gobierno de Milei le abriría las puertas para volver a la presidencia en un futuro, con la ventaja de que el libertario le haría el trabajo sucio. “La motosierra es fundamental”, dijo ayer.

En el peronismo en cambio creen que Macri usó a Patricia para destruir a Larreta y ahora hace lo mismo con Milei para destruirla a ella. El ex presidente no niega que no se siente cómodo en Juntos y que preferiría una nueva alianza sólo con sectores duros, es decir sin el radicalismo, la Coalición Cívica y los “blandos” del PRO.

