Luis Petri le respondió al sector de la UCR que quiere expulsarlo: “Es solo un dirigente trasnochado”

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio ratificó su apoyo a Javier Milei ante el balotaje, en medio del malestar del radicalismo con el ex diputado mendocino

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, apuntó hoy contra los dirigentes de la UCR que solicitaron su expulsión del partido centenario, luego de que ayer anunciara su apoyo junto a Patricia Bullrich a la candidatura de Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), para el balotaje del 19 de noviembre.

“Me imagino que esto pasa por la cabeza de un dirigente trasnochado y no por la cúpula del partido. En Juntos por el Cambio siempre suscribimos la idea de terminar con el kirchnerismo y proponerle una salida a los argentinos”, contestó esta mañana el ex diputado nacional.

Según Petri, tanto él como Bullrich tomaron una decisión que “no fue una cuestión de cortarnos solos” sino que ya otros referentes de la coalición opositora habían definido su postura “a título personal”. “Nos vienen a cuestionar a nosotros cuando durante toda la campaña dijimos que queríamos terminar con el kirchnerismo. Desde el comienzo nos hemos opuesto al kirchnerismo, y hoy no podemos hacernos los desentendidos y no tomar partido”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

“Cualquier posición que tomemos va a influir en el resultado del balotaje. Ante la posibilidad de un quinto mandato kirchnerista que ha traído tanta pobreza y tantos problemas económicos al país, tenemos que tomar una posición”, se defendió el mendocino.

Ayer, entre otros dirigentes radicales, el presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, pidió la “expulsión inmediata” del compañero de fórmula de la presidenta del PRO.

“Yo, Agustín Dante Rombolá, como afiliado y a título personal: repudio enérgicamente a Patricia Bullrich y su decisión inconsulta de apoyar al autoritarismo. Asimismo, exijo a la UCR Nacional la expulsión inmediata de Luis Petri de nuestro partido. Viva la Unión Cívica Radical”, subrayó Rombolá en su cuenta personal de X, en medio de la convulsión interna y los duros cruces que transitó este martes la alianza conformada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otros partidos.

Después del comentario de Rombolá, Petri se pronunció poco después también por las redes sociales, sorprendido por el mensaje de su correligionario. “¿En serio me quieren expulsar del radicalismo por reclamar un Cambio en el país y enfrentar el kirchnerismo?”, se preguntó Petri desde su usuario de X y arrobó a los referentes radicales, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el senador nacional, Martín Lousteau.

No todos en el radicalismo creen que hay que echar a Luis Petri por no ser orgánico a las estructuras e ir en una dirección contraria a lo definido por la cúpula radical. El presidente de la Convención de la UCR, Gastón Manes, minimizó el tema y consideró que él “no gastaría energía en ese tipo de trámites” como avanzar en una expulsión.

“Los desafíos que tiene Argentina y el partido son tan grandes que requieren poner la energía en eso y no en expulsar a un dirigente”, evaluó Manes, tras recordar que también hubo casos similares en el partido, como la decisión de Julio Cobos en integrar la fórmula presidencial con Cristina Kirchner en 2007, o la integración de Ricardo Alfonsín al Frente de Todos. “Hubo muchos afiliados que plantearon (en ese momento) la necesidad de tomar medidas. Esto, para mí, no suma para nada. Que cada cual haga lo que quiera”, dijo en declaraciones al programa “No Dejes Para Mañana” por Radio Con Vos.

En este marco, Manes aclaró que “Luis Petri fue elegido por el PRO como candidato” a vicepresidente y que “no fue una propuesta del radicalismo” en el momento que se conformaron las fórmulas presidenciales en Juntos por el Cambio. “Es un dirigente que no ocupa ningún espacio orgánico. No significa que no sea radical, pero ni siquiera se tomó la molestia de llamar al presidente del partido”, indicó. “Petri tiene todo el derecho de apoyar a quien quiera, él tiene que revisar su pertenencia al partido”, consideró.

Luego de los resultados del domingo pasado en las elecciones presidenciales, la Unión Cívica Radical (UCR) anunció formalmente que acompañará ni a Sergio Massa ni a Javier Milei de cara a las elecciones de segunda vuelta del 19 de noviembre. “Los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia. La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”, enfatizó el partido a través de un comunicado.

Según se desprende de este posicionamiento, “Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina”. Mientras que Javier Milei expresa un “extremismo demagógico” que “se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento”. “Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio. Tenemos la oportunidad histórica, a 40 años de recuperar la democracia, de terminar con las grietas que peligrosamente parecen multiplicarse y que sólo han servido para rédito personal y político de algunos sectores y actores”, resaltó el mensaje consensuado por la cúpula radical.

Gerardo Morales y Martín Lousteau comunicaron en conferencia de prensa su rechazo a apoyar a Javier Milei y a Sergio Massa en el balotaje (Luciano González)

