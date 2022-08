Los fiscales Luciani y Mola rechazaron la recusación de la defensa de Cristina Kirchner

Una nueva jornada de alegatos se da en el juicio por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, con una nueva presentación de la defensa de la vicepresidenta para recusar al juez Jorge Gorini, otro de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2. Sin embargo, también hubo una defensa del fiscal de la causa Diego Luciani quien respondió al planteo de la defensa.

El fiscal de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en Santa Cruz durante el 2003 y 2015, realizó su descargo tras la acusación de la defensa de la vicepresidenta. “Las causales de recusación son taxativas y acá no se cumplen ninguna de ellas, las partes interesadas de las que se habla en el Código Procesal establece como causales de recusación si el juez tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los “interesados”. Se entiende como “Interesados” el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyan en parte. No incluye ni al representante del Ministerio Público Fiscal ni los abogados defensores ni patrocinantes”, acusó.

Causa Vialidad: el fiscal Diego Luciani acusa a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita (Web)

Por este motivo, señaló que “el motivo de recusación es tan ilógico que cuesta contestarlo porque no resiste análisis porque a nadie se le puede ocurrir que la objetividad está en juego porque se comparte un partido de fútbol, una cátedra, un coro, una actividad social, y tantos ejemplos”.

LA RECUSACIÓN QUE PRESENTÓ AL DEFENSA DE CRISTINA KIRCHNER AL JUEZ GORINI

“Es necesario explicar que la recusación es un procedimiento que prevé la ley, para garantizar que quienes son parte de un proceso cumplan con lo exigido, para el fiscal la objetividad y para el juez la imparcialidad”, explicó el abogado Carlos Beraldi para el pedido con el magistrado.

Cristina Kirchner, contundente: «El Poder Judicial argentino apesta». Foto: Twitter/@CFKArgentina

“Es falso que con una recusación uno no quiere responder los cargos, ya vamos a alegar y mostrar que todas las acusaciones que se exponen con tanto énfasis, no son ciertas”, añadió Beraldi, que ya apuntó contra el fiscal Diego Luciani como también a otro integrante del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu.

UNA NUEVA JORNADA DE ALEGATOS CONTRA CRISTINA KIRCHNER POR LA CAUSA VIALIDAD

El juicio en la llamada causa Vialidad por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudará hoy y se prevé que el fiscal Diego Luciani responda de manera oral al planteo de recusación que presentó la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luciani ya fue notificado del contenido de los escritos para que se aparte del caso que presentó el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, y al que luego adhirieron defensas de otros acusados, como el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, informaron a Télam fuentes judiciales.

El Fiscal Diego Luciani saliendo de los tribunales de Comodoro Py. Foto Clarín

Ante ello y a su pedido, responderá de manera oral a los cuestionamientos por haber integrado un equipo de fútbol junto a uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu y disputado un encuentro en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de la expresidenta postuló además que debe declararse la nulidad de todo lo hecho por Luciani hasta el momento, a raíz de ese vínculo de “amistad” con uno de los magistrados que debe emitir veredicto.

En la audiencia de hoy expondrá además el fiscal Sergio Mola, quien lleva adelante la acusación junto a Luciani, ya que también fue recusado por una de las defensas, la de De Vido, por supuestas visitas a la Casa Rosada durante el macrismo.

Con información de Télam.