Los encendidos elogios de Rio Ferdinand a Enzo Fernández, la nueva joya de la Premier League

“Nunca vi algo así”, destacó el emblema histórico de Manchester United y el seleccionado de Inglaterra en relación al mediocampista de Chelsea, flamante campeón del mundo con la Argentina

Enzo Fernández sigue sorprendiendo a propios y extraños. Su transferencia récord de Benfica a Chelsea no afectó sus enormes condiciones como futbolista, y por lo que se vio de él en sus primeros partidos en su nuevo equipo, su adaptación a la Premier League le resultó muy sencilla. En ese contexto, quien destacó sus condiciones fue nada menos que Rio Ferdinand, emblemático exdefensor de Manchester United y en la actualidad comentarista de fútbol en TV.

“Creo que su confianza es lo que más destaca para alguien tan joven. Su trayectoria en el último año es… Realmente nunca había visto algo así. Es algo que no lo conmueve”, expresó una de las leyendas del seleccionado de Inglaterra a BT Sport.

En referencia a la actuación del exRiver en Qatar 2022, donde recibió el premio al mejor futbolista joven de la competición, Ferdinand elogió: “Lo vi jugar el Mundial. Se incorporó a ese equipo como si fuera alguien que debía estar allí. Jugó el Mundial sin miedo”, dijo. Y añadió: “La presión que tenían los argentinos para el Mundial, no sólo para el país sino para Messi… No me explico lo que significa. Y él llegó y jugó como si fuera cualquier otro partido”.

También hubo palabras destacadas por la rápida adaptación de Enzo a una de las ligas más intensas del mundo: “Hay algunos jugadores que creemos que necesitan tiempo para adaptarse a la Premier League, y no siento que sea ese tipo de jugador. Parece un jugador con mentalidad a la altura”, sentenció el exdefensor.

Rio Ferdinand es uno de los futbolistas más representativos de la historia reciente de Manchester United, con el que ganó 6 campeonatos de la Premier League, 3 Carling Cup, 3 FA Community Shield, una Copa de Campeones de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA. y de la selección de Inglaterra, con la que disputó los Mundiales de Francia 1998, Japón/Corea del Sur 2002 y Alemania 2006.

Asimismo, a Enzo Fernández le llega el primer desafío crucial con su equipo, ya que Chelsea enfrentará a Borussia Dortmund este miércoles, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El duelo se jugará desde las 17 de nuestro país en Alemania. A contrapelo de la irregularidad del equipo londinense en la Premier, en la Champions ganó el Grupo E con 13 puntos, después de cosechar cuatro victorias, un empate y padecer una derrota. Perdió en el debut ante Dynamo Zagreb, pero luego superó a Milan dos veces, venció a Salzburgo y se desquitó del equipo croata en el encuentro como local en Stanford Bridge.

La asistencia de Enzo Fernández a Joao Félix

En el inicio de la fecha 23 de la Premier League, este sábado Chelsea volvió al gol pero no le alcanzó. Pese a la asistencia de Enzo Fernández para el tanto de Joao Félix, sólo igualó 1-1 en su visita a West Ham, que lucha por escapar de la zona de descenso, y no logra volver a los triunfos que necesita para ganar terreno en el torneo y calmar la oleada de críticas por las inversiones que no dan buenos frutos.

Enzo, que se sumó al equipo la semana pasada y debutó dos días más tarde (el viernes 3) en el 0-0 con Fulham como local, estuvo cerca de abrir el marcador a los 12 minutos. Fue cuando recuperó una pelota cerca del área rival y, casi acorralado, enganchó para la derecha ante la marca de Thilo Kehrer y probó desde lejos. El remate, con más sorpresa que efecto, se fue cerca de un palo.

El mediocampista campeón del mundo con el seleccionado argentino asistió al portugués Joao Félix cuatro minutos después para el 1-0 que rompió la sequía de dos juegos seguidos sin gritos para Chelsea. Dos de las últimas estrellas que adquirió el conjunto londinense conectaron para el festejo: Fernández tomó la pelota en la misma zona desde la que había rematado, con algo de libertad, pero esta vez la pinchó por encima de los defensores y algunos de sus compañeros hasta llegar al luso, que de primera la empalmó y selló su gol, ante la duda de quienes creían que no estaba habilitado. Una joyita.

Para Joao Félix, de 23 años, fue como redimirse de su debut para el olvido en el equipo, casi un mes atrás en la derrota por 2-1 con Fulham en un partido pendiente de la séptima jornada. Aquella noche, Joao Félix fue titular, vio la tarjeta roja en los primeros minutos del segundo tiempo por un planchazo y recibió tres fechas de suspensión. El regreso fue con un gol, apenas superado el cuarto de hora.