ste sábado, un vecino de Concordia recibió una llamada en su celular. Cuando atendió, una persona que decía pertenecer al “Ministerio de Salud de la ciudad” le dijo que se comunicaba para darle un beneficio. Luego de unos minutos de charla, el concordiense se dio cuenta de que era una estafa y la comunicación se terminó.

Nicolás Andrés Bustamante es el nombre que dio el presunto trabajador de Salud. Desde el principio, para quien atendió el teléfono todo resultó sospechoso, y tenía elementos para pensar que no era algo real, ya que Concordia no tiene “ministerio” de Salud, y la tonada de quien estaba del otro lado de la línea no parecía de la zona.

“Soy secretario del ministerio de la Salud de Concordia, de turno, y me comunico porque ayer 2 de julio he recibido un encarpetamiento, es decir un fax correspondiente con este número de contacto, donde la cual manifiestan en base a una persona quien le está correspondiendo recibir el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), el bono de los $17 mil”, dijo al principio y agregó: “Sería que me comunico con usted o alguien que ha dejado este número de contacto para podernos comunicar”.

“Nosotros tenemos este número pero estamos complicados con una tarea que estamos realizando. Si podemos comunicarnos más tarde…”, dijo el entrerriano y preguntó: “¿De qué se trata, en definitiva?”.

Del otro lado de la línea, el presunto trabajador de Salud respondió: “Esto corresponde a un bono que se le brinda a los jubilados, pensionados, trabajadores activos, monitributistas y personas desempleadas. Se les brinda por única vez para que el ciudadano argentino pueda cumplir con lo que es un protocólogo -sic- de sanidad, intentado por nuestro presidente”.

“¿Y eso no se hace automáticamente a la cuenta del beneficiario?”, consultó el concordiense, a lo que respondieron: “No, yo lo que tengo para brindarte es un código de cobro para que lo cobres por cajero automático, por eso necesito que tomes nota para que puedas anotar el código de cobro que tenés”.

Luego, el presunto trabajador estatal indicó que se llamaba Nicolás Andrés Bustmante, que era secretario del “ministerio de la Salud de turno”, que su DNI era 25863503 y que el código de cobro era 325719. Acto seguido, preguntó a su interlocutor si tomó nota, al darse cuenta de que el entrerriano no lo había hecho, le dijo: “Usted no está tomando nota, caballero”.

“La verdad que no porque desconfío de la llamada”, dijo la persona que resultaría estafada, y quien llamó expresó: “Si usted no necesita el dinero y no lo quiere cobrar, no lo cobra, no es obligación, pero al turno lo tenía para cobrar”.

Finalmente, aseguró que le darían el turno a otro ciudadano y ante la respuesta indiferente de la persona a la que llamó, decidió dar por finalizada la comunicación.

El audio completo

A continuación, escuchá el audio de lo que sucedió:

Antecedente

El 19 de julio de 2019, en medios de La Plata dieron a conocer la noticia de que habían estafado a un matrimonio de Gonnet y a un amigo de ellos.

Con el cuento de que cobrarían un beneficio, se comunicó un presunto abogado del IPS (Instituto de Previsión Social) llamado Nicolás Bustamante, quien les pidió algunos datos y luego les vació sus cuentas bancarias.