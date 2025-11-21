Llega la 12ª edición de La Noche de las Casas de Provincia

El próximo jueves 27 de noviembre, desde las 18:00, se realizará una nueva edición de La Noche de las Casas de Provincia, la tradicional jornada federal que invita a recorrer la Argentina a través de su cultura, sus sabores y su gente.

Las representaciones oficiales abrirán sus puertas al público para compartir una experiencia única, en la que se podrá conocer y disfrutar la diversidad cultural, turística, gastronómica y productiva de cada región del país.

Durante toda la noche, cada Casa de Provincia ofrecerá una programación especial con muestras artísticas, degustaciones, presentaciones musicales, exposiciones de productos regionales y charlas temáticas, reflejando la identidad y las tradiciones de su territorio.

Los circuitos

Los visitantes podrán recorrer las distintas sedes organizadas en tres circuitos, diseñados para facilitar la participación de vecinos y turistas:

Circuito 1: Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán

Circuito 2: Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan

Circuito 3: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis

Sobre la Noche

La Noche de las Casas de Provincia es un evento anual organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su 12ª edición, las Casas volverán a abrir sus puertas de forma gratuita, invitando a descubrir la riqueza cultural y productiva de cada territorio argentino.

Consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario cultural federal, esta propuesta promueve el encuentro, el intercambio y la integración entre las provincias, fortaleciendo el vínculo entre las representaciones oficiales, la comunidad y los valores que distinguen a cada región del país.

Entre Ríos en la Noche 2025

La Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires participará nuevamente desde su sede en Suipacha 844, con una propuesta que pondrá en valor la identidad provincial en todas sus dimensiones: cultural, turística y productiva.

En esta edición, la muestra entrerriana se organizará en diez microregiones, con espacios especialmente ambientados que permitirán al público recorrer la provincia a través de sus paisajes, sabores, tradiciones y manifestaciones artísticas.

Cada espacio representará una microregión distinta, destacando sus principales atractivos turísticos, productos gastronómicos, expresiones culturales y emprendimientos productivos, en una puesta que combinará contenido visual, degustaciones y materiales de promoción.

La grilla artística acompañará la propuesta con presentaciones de bailes típicos, comparsas de carnaval, conjuntos de folclore y músicos entrerrianos, reflejando la diversidad y el espíritu festivo de la provincia.

Identidad y proyección

La participación entrerriana en la 12ª edición de La Noche de las Casas de Provincia busca fortalecer la presencia institucional de Entre Ríos en Buenos Aires y proyectar su identidad en el ámbito nacional.

