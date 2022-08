Lisboa, la protagonista de La Casa de Papel visitó Rosario: «Voy a volver a la Argentina»

Itziar Utuño, Raquel Murillo o Lisboa en La Casa de Papel, protagoniza Intimidad, una nueva serie de Netflix que la está descociendo. La actriz habló en Radio 2 sobre su impresionante carrera

tziar Ituño, más conocida como Raquel Murillo o Lisboa la rompió en La Casa de Papel, y se convirtió en uno de los personajes más queridos de las últimas temporadas. Ahora, la actriz protagoniza Intimidad, una nueva serie original de Netflixque se estrenó el 10 de junio por la plataforma de streaming.

La miniserie gira en torno a un tema muy discutido en el último tiempo, por lo que resulta de muchísimo interés para el público general.

«Me gustó mucho conocer Argentina. Me sentía como en casa porque hay muchas palabras y hombres que me generan una cercanía. La gente es respetuosa y cariñosa. Voy a volver. Los paisajes, de lo que vi en Iguazú me quedé con la boca abierta», dijo la actriz protagonista de Lisboa, de La Casa de Papel que visitó Rosario y dialogó con Dos Horas Pico, por Radio 2.

«La Casa de Papel marcó un antes y después. Me abrió muchas puertas. Grabé Intimidad, una serie de Netflix en Argentina que está entre las más vistas en la lengua no inglesa», agregó.

Raquel Murillo, como se llamaba en la existosa serie mundial, ahora trabaja en Chile preparando una serie de comedia. «La carrera y este oficio es muy rico, sabemos hacer muchos más papeles de lo que nos ofrecen y el desafío está en encontrar un personaje.

El éxito de Netflix con La Casa de Papel

La exitosísima serie Netflix cuenta con cinco temporadas y 43 episodios que lograron atrapar a los televidentes y marcaron un antes y un después. Estrenada en 2017, la tira ya ganó 14 premios que reconocieron el increíble trabajo que hizo todo el equipo.

«Nos llevamos muy bien todos, compartimos muchas cosas. Este trabajo es bastante nómada porque cuando arrancás a trabajar en otro trabajo, la relación no es tan intensa pero no quiere decir que si no te ves con tus compañeros no tengas buena relación», concluyó.

Like this: Like Loading...