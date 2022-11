Lionel Messi no jugará este domingo con el PSG por una inflamación, a dos semanas del Mundial Qatar 2022

El club confirmó que el jugador quedará fuera del encuentro como “medida de precaución”; cuándo podrá retomar los entrenamientos

solo semanas del comienzo del Mundial Qatar 2022, las alarmas volvieron a encenderse en la selección argentina. El París Saint Germain (PSG) confirmó este sábado que Lionel Messi no jugará el domingo como consecuencia de una inflamación. A través de un comunicado, el club aclaró que el jugador quedará fuera del encuentro por precaución y dio a conocer cuándo podrá retomar los entrenamientos.

Según lo informado por la institución, Messi se perderá el partido contra el Lorient luego de sufrir una inflamación en el tendón de Aquiles (no se aclara de qué pierna). En el parte médico, se especificó que su apartamiento se trata de una “medida de precaución” y que volverá a los entrenamientos la próxima semana.

“Messi permanecerá en tratamiento por precaución. Reanudará los entrenamientos colectivos la próxima semana”, señaló el parte médico del club parisino. La agenda del PSG señala el siguiente partido para el domingo 13, ante Auxerre, también por la Ligue 1, de local. Será la última fecha antes del parate obligado por el Mundial. ¿Jugará Messi entonces, antes de unirse a la selección en Abu Dhabi? Argentina se presentará allí ante Emiratos Árabes Unidos el miércoles 16, y al día siguiente desembarcará en Doha. El debut en la Copa del Mundo será el martes 22, ante Arabia Saudita.

“Creo que estará listo para el próximo partido, al igual que Kimpembe. Para reemplazarlo, Hugo Ekitike y Pablo Sarabia son posibilidades. Neymar también puede ocupar el lugar de Messi”, informó el DT Christophe Galtier en rueda de prensa, este sábado, luego del comunicado difundido por la oficina de prensa del club. “No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero siempre les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse”, reflexionó el DT.

El encuentro del domingo será el tercero que el 10 de la selección no disputará esta temporada, después de que a principios del mes pasado sufriera una lesión que le impidió presentarse ante el Stade Reims y el Benfica en el marco de la Champions League. Al momento del segundo encuentro, Messi acusó una molestia en un gemelo y desde el club parisino optaron por darle descanso debido a la cantidad de partidos que llevaba disputados.

El partidazo de Messi ante Troyes, el sábado pasado

https://www.espn.com.ar/core/video/iframe?id=11153009&endcard=false&omniReportSuite=wdgespge

La temporada de Messi es magnífica: hasta el momento suma 12 goles y 13 asistencias en 18 partidos en su segundo año en PSG. venía de jugar 90 minutos ante Juventus (triunfo por 2-1) por la Champions, el miércoles, y otros 90 ante Troyes el sábado anterior, cuando fue la figura al anotar un golazo y dar una asistencia magnífica a Neymar en el 4-3 conseguido de local, en el Parque de los Príncipes.

Con PSG muy cómodo en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato francés (tiene 35 puntos, cinco más que el segundo clasificado, el Lens) y la clasificación asegurada a octavos de final de la Champions (finalizó segundo en su grupo, detrás de Benfica), lo que viene indica una bajada de tensión inevitable, debido a la cercanía del Mundial y a la gran cantidad de jugadores que el club tiene en distintas selecciones. Sin embargo, el DT descartó la semana pasada que algún jugador le pidiera ausentarse de los últimos partidos: “Ningún jugador me pidió que no jugara antes del Mundial. Eso no está en la mentalidad de estos grandes campeones”, había comentado el DT francés.

Messi, Neymar, el DT Christophe Galtier y Kylian Mbappe, en un entrenamientokoji watanabe – Getty Images AsiaPac

