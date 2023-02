“Lilita” anunció su candidatura presidencial

Spread the love

La puja por la candidatura presidencial en Juntos se complejiza. Si bien la coalición opositora ha conseguido avanzar en sus acuerdos sobre el programa económico que pretende aplicar en caso de acceder a la presidencia en las próximas elecciones, no termina de definirse quién sería el encargado de implementarlo desde la primera magistratura.

La novedad de las últimas horas ha sido el anuncio de la líder de la Coalición Cívica-Ari de su determinación de postularse a la presidencia de la Nación. “Lilita” Carrió aseguró que lo hace para “garantizar la unidad” de la principal coalición opositora y aseguró que “está trabajando para eso”. Sin embargo, su decisión sólo consigue sumar mayor tensión a una interna que no se caracteriza, precisamente, por su armonía.

Carrió explicó su posición frente a las elecciones: “Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”.



Si bien “Lilita” había hecho comentarios respecto a los candidatos de JxC y evidenciado cierta proximidad con Horacio Rodríguez Larreta, este miércoles lanzó la bomba: “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”.

Sin embargo, su anticipo de que recién iniciará su campaña en el mes de mayo permitió poner en duda su decisión de competir finalmente, o si sólo trata de posicionarse en la interna para obtener lugares importantes en las boletas de la coalición y cargos en una eventual futura gestión.

Esta última alternativa también parece verse confirmada por sus declaraciones de la semana pasada: “Sería candidata a presidente. Quiero lograr la unidad de las listas. Yo soy fundadora de Juntos por el Cambio, el primer objetivo es lograr la unidad de todos”, sostuvo la dirigente en diálogo con Urbana Play.

De este modo, con el anuncio de “Lilita” los precandidatos de Juntos por el Cambio serían el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el presidente de la UCR, Gerardo Morales; y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien anticipó que se bajaría si el ex presidente Mauricio Macri llegara a presentarse.

Si bien Macri aún no tomó una decisión definitiva, su ausencia en la trascendental reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio del pasado lunes dio lugar a nuevas especulaciones sobre su defección. El ex presidente no tenía motivo alguno para estar ausente, ya que prefirió viajar nuevamente a Cumelen. Pero, pese a todo, su planeada “indefinición” dificulta la consecución de acuerdos políticos sobre la candidatura presidencial.

A lo que ahora se sumó la candidatura de “Lilita”, que genera especulaciones sobre su seriedad,