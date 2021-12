Laura Stratta se prueba el traje de candidata y se adelanta a la interna del PJ

En ésta semana, flaca en anuncios del Gobierno Provincial, pese a las promesas de recambio del gabinete que nunca llegó a plasmarse, se destacó como lo más importante políticamente el pase de facturas a modo de “conventillo interno” en el seno del Frente de Todos.

Sin decir “agua vá” se despachó con un duro cuestionamientos la Vice- Gobernadora Laura Stratta, futura candidata a Gobernadora elegida por el dedo de Gustavo Bordet, que ya empezó a “orejear” las cartas y a “demoler” a sus posibles competidores internos sin ningún reparo.

Enfiló derecho contra el candidato a primer diputado nacional, diciendo “Hay que respetar el voto de la gente si queremos generar confianza”, textual al opinar sobre la continuidad de Enrique Cresto en el ENOHSA; La que se sabe que será candidata, haciéndose la desentendida dijo sin embargo que “estar pensando hoy en candidaturas, es estar alejados de lo que piensa y siente la gente”.

Volviendo sobre el tema Cresto, fue contundente: “Creo que las candidaturas testimoniales han sido algo que viene pasando, en todos los partidos políticos. En particular, yo no lo comparto.. cuando uno asume una candidatura, un camino, tiene que responder a la gente, a donde la gente lo quiere poner. Es cumplir con la palabra empeñada…. Creo que hay que ser coherentes y consecuentes, y la sociedad lo que quiere es que los políticos cumplan con la palabra empeñada, porque lo que necesitamos es construir confianza”. O sea, traducido en buen castellano lo trató a Enrique Cresto de incoherente, no consecuente, que no cumple con la palabra empeñada, que no respondió ante la gente y que destruye confianza. Así nomás, de una y sin anestesia.

Pese al silencio del funcionario nacional, circuló por whatsapp un comunicado que estaba firmado por la Red de Concejalas Justicialistas de Entre Ríos, en donde le reprocharon a la Vice las afirmaciones que recién transcribimos, recordándole, entre otras cuestiones, que ella no había aceptado el convite que le hicieron para integrar la lista por temor a perder, y dando a entender además que el rechazo se debió a que había privilegiando sus aspiraciones personales (¿su futura candidatura a Gobernadora?).

El comunicado se titula “Primero la Patria, Después el Movimiento y ´luego los hombres”. Sin embargo cuando éste medio quiso contactar a una de las concejalas de la Red, prefirió no hacer ningún tipo de declaraciones.

Veremos como sigue éste verdadero conventillo, que dado los escasos anuncios, lo rescatamos como importante.

, la conclusión unánime, respaldada también por los intendentes entrerrianos fue la siguiente: lo mejor para Entre Ríos y para el proyecto nacional es llevar dos diputados entrerrianos a la Cámara y que Enrique siga trabajando junto a los equipos de Nación en la reconstrucción de la Argentina, preser vando además un lugar de protagonismo para Entre Ríos en un área estratégica de acción y decisión. En conclusión, no hubo candidatura testim onial ni intereses personales en juego. Hubo una mirada conjunta que evaluó lo hecho por Cresto en el ENOHSA y como nexo institucional de los intendentes con Nación, la importanci a de la obra pública como herramienta de desarrollo, la necesidad de fortalecer estas políticas públicas de agua y saneamient o para alcanzar los objetivos trazados y la oportunidad de que nuestro Gobernador y los entrerri anos puedan seguir contando con un compañero como Enrique en Nación, para ampliar y profundizar el trabajo que se viene haciendo y consolidar el crecimiento de Entre Rïos . Nosotras, en el convencimiento que la decisión tomada es la mejor, seguiremos trabajan do y militando junto a nuestro Presidente, al Gobernador y a nuestro compañero Enrique Cresto para hacer de Entre Ríos una gran provincia, con justicia social, trabajo y oportunidades para todos los entrerrianos y entrerrian as. RED DE CONCEJALAS JUSTICIALISTAS DE ENTRE RÍOS