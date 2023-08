Las trampas de las viejas estructuras, no pudieron con el huracan Milei.

La custodia de las urnas en las elecciones se entorpeció de manera premeditada, tanto por el oficialismo como por la oposición y se dio una elección desordenada que genero falta de transparencia de los comicios»

La cantidad de mesas en todos los establecimientos educativos, más la cantidad de oferta electoral, dio el margen para la trampa de las viejas estructuras, dijo Darío Báez, candidato a Concejal de “La Libertad Avanza”.

No nos extraña encontrar urnas sin votos “a nivel provincial y local” o sin faja de seguridad o con fajas de seguridad, pero sin las firmas del Presidente o con la firma adulterada o falsificada. Telegramas sin firmas del “Presidente de Mesa ni Fiscales” o faltando uno de ellos. Falta de Actas de Escrutinio firmadas por las Autoridades de Mesa y Actas de Apertura de Comicios firmadas por el Presidente de Mesa (hecho que presupone la falta de control de votantes) presumiblemente por la falta de autoridades, tambien se pudo observar como impunemente destruian balotas en el cuarto oscuro (lo que se pudo observar en varias localidades cuando se hacia el recuento de votos).

Estos hechos ya sucedieron en el pasado con votantes que sufragaron con boletas operadas por los punteros que, por la falta de conocimiento del presidente de mesa, en algunos casos sin capacitación, y cumpliendo funciones de «Fiscales de Partido Político» en la mesa donde se encontraban, manipulaban las boletas y anulaban algunas categorías provinciales y llamativamente sin ninguna acreditacion como tales, lo que configuraba un verdadero problema que debieron corregir tanto las autoridades de mesa como los delegados electorales (director de establecimiento).

Las irregularidades están a la vista, no se previeron los cuidados pertinentes, los auxiliares de los presidentes de mesa y de los fiscales de los partidos políticos que ejercen el contralor de las urnas y se presentan a los comicios de las fuerzas mayoritarias no todos, pero en un número importante no contaron los votos de “La Libertad Avanza” intencionalmente. Imposibilitados de controlar y custodiar las urnas, su documentación en estos comicios, las fuerzas políticas emergentes nos vemos en la obligación de exigir garantías de transparencia a las dos fuerzas mayoritarias “Más para Entre Ríos” y “Juntos por Entre Ríos”.

Que se ven favorecidas de la falta de fiscales y presidentes de mesa, y no se hacen un compromiso con la transparencia de cara a la sociedad. Es por eso mismo que la sociedad le dio la espalda, porque esperaba una jornada democrática transparente y, en cambio, se tiñeron de trampa. «La custodia de las urnas en las elecciones se entorpeció de manera premeditada tanto por el oficialismo como por la oposición y se dio una elección desordenada que genero falta de transparencia de los comicios.

Dario Baez

Candidato a Concejal de “La Libertad Avanza”.

