La selección argentina de hockey sobre hierba pierde frente a la campeona mundial por 3 a 1. Con cinco medallas olímpicas, son el equipo más laureado de la historia en su país

Las Leonas regresan a Argentina con la medalla de plata. La selección de hockey femenino sobre hierba no logró dar la sorpresa y cayó ante la campeona mundial, Holanda, por 3 a 1 en Tokio. Al escuchar el pitido que marcaba el final del partido en el estadio Oi Campo Norte, la arquera argentina, Belén Succi, estalló en lágrimas y sus compañeras se acercaron a consolarla. Es la segunda medalla que consigue la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos, pero sabe a poco para Las Leonas, que aspiraban a volver a casa con el oro que ya se les había resistido en sus otras dos finales olímpicas: Sydney 2000 y Londres 2012. Su sueño queda aplazado hasta París 2024.

Las neerlandesas arrancaron con fuerza y desde el primer momento presionaron al equipo albiceleste, en un intento por romper un encuentro bastante equilibrado. La mejor oportunidad de los primeros minutos fue para Holanda en un córner corto, en el que la bola se estrelló en el travesaño custodiado por Succi.

El segundo cuarto fue el decisivo. Las defensoras de Holanda lograron frenar los ataques rivales y, a los 23 minutos, las europeas abrieron el marcador. Tras un córner corto y pegada de Frederique Matla, la goleadora del torneo (nueve tantos) que se desvió en Margot van Geffen y entró en la red. Poco después, también a través de córners cortos, Cia Jacqueline Van Maasakker estiró la ventaja hasta 3-0. Sin bajar los brazos, Agustina Gorzelany, la máxima anotadora argentina, con cuatro goles, descontó y reavivó las esperanzas del equipo dirigido por Carlos Retegui antes del descanso.

En el segundo tiempo, sin goles, Holanda administró su ventaja y bloqueó las entradas a su semicírculo, demostrando su superioridad. Con el triunfo de este viernes, las neerlandesas conquistaron su cuarto oro olímpico.

“Estoy contenta porque llegamos a una final olímpica, tenemos una medalla de plata, pero tristes por la situación, porque queríamos ganar y tener la de oro… Pero no se nos dio y entonces es una mezcla de sensaciones. Creo que ellas encontraron los goles muy rápido y a nosotras nos costó tener penetraciones, tener más llegadas y eso fue lo que ellas se llevaron del partido, a través de los córners”, analizó la capitana argentina Noel Barrionuevo tras el encuentro en declaraciones a la TV Pública. “Hay que valorar esta medalla que no es poca cosa. Estamos tranquilas porque dejamos todo, no alcanzó, pero estamos tranquilas”, agregó Barrionuevo.

Protocolos estrictos

Succi, que participó en el equipo que obtuvo el bronce en 2008, quedó fuera en los Juegos Olímpicos siguientes por estar embarazada. Después del partido, recordó el sacrificio realizado desde entonces para conciliar el deporte de élite con la maternidad de su hijo, hoy de ocho años. “Hijo, mamá ya vuelve con la medalla que te prometió del esfuerzo y el sacrificio que hicimos juntos durante un año y medio. Sabés que por siete días mamá no puede verte por los protocolos, pero ya falta menos para disfrutarlo juntos”, dijo la arquera argentina, de 35 años, ante las cámaras.

Desde Sydney 2000, Las Leonas han estado en todos los podios olímpicos, salvo en Rio 2016, cuando cayeron en cuartos frente a Holanda. Con la medalla obtenida en Tokio, Las Leonas suman cinco —tres platas y dos bronces— y se convierten en el equipo más laureado del historial olímpico argentino, por delante del fútbol masculino, con cuatro.