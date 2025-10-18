Las Casas de Provincia participaron de un encuentro con autoridades del Senado de la Nación

Representantes de las Casas de Provincia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron de una reunión con autoridades del Honorable Senado de la Nación, en un encuentro orientado a fortalecer la articulación institucional y a promover el trabajo conjunto entre las representaciones provinciales y el ámbito legislativo nacional.

El Representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, participó de la jornada junto a sus pares de distintas provincias, destacando la importancia de seguir construyendo espacios de cooperación que impulsen la presencia federal en la capital del país.

La reunión, encabezada por Marcelo Cinto Courtaux, Director General de Relaciones Parlamentarias, y Sebastián Fogg, Director de Relaciones con las Provincias del Senado, contó además con la participación de Virginia Fredes, Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a parte de su equipo.

El objetivo del encuentro fue afianzar los vínculos entre el Senado y las representaciones provinciales, promoviendo una agenda de trabajo conjunto que potencie la visibilidad de las provincias en la capital del país y fomente la cooperación federal a través de proyectos culturales e institucionales compartidos.

Durante la jornada, las autoridades del Senado manifestaron su disposición a colaborar con cada Casa de Provincia y a acompañar sus iniciativas de promoción territorial, poniendo a disposición espacios y recursos para actividades culturales, muestras y eventos federales.

En ese sentido, también expresaron su interés en participar activamente en la próxima edición de “La Noche de las Casas de Provincia”, programada para noviembre, con el fin de seguir fortaleciendo los lazos entre las provincias y el ámbito legislativo nacional.

“Cada encuentro de este tipo nos permite seguir construyendo puentes entre las provincias y las instituciones nacionales. Para Entre Ríos, es fundamental que el trabajo que realizamos en Buenos Aires se integre a una mirada federal compartida, donde la cultura y la identidad de cada territorio tengan un espacio de visibilidad”, expresó José Moulia, Representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires.

La jornada dejó como resultado un compromiso conjunto de cooperación que busca proyectar el federalismo no solo como un valor político, sino como una práctica cotidiana que une y visibiliza a todas las provincias argentinas desde la capital del país.